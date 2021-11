Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3111 wurden am Sonntag, gegen 4 Uhr, vier Personen aus Lorsch leicht verletzt. Die 56-jährige Fahrerin war mit einem blauen VW Caddy in Richtung Hüttenfeld unterwegs, als sie laut Polizei einem Wildtier ausweichen wollte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, streifte kleinere Bäume und Sträucher und kam schließlich am Waldrand zum Stehen. Neben der

...