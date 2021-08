Vier Bands rocken den Forst

Viernheim. Die Anlage der Kleingärtner „Am Forst“ ist eigentlich ein Ort der Ruhe und der Erholung am Waldrand von Viernheim. Dazu zählen auch gesellige Veranstaltungen wie das beliebte Erdbeerfest. Am Samstag, 11. September, steigt in diesem Idyll allerdings ab 18 Uhr die Neuauflage eines Hardrockfestivals, bei dem Fräulein Tonspur und Co. wieder Vollgas geben wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Titel „Rock am Forst“ werden diesmal sogar vier Bands die Lautsprecheranlage und die Trommelfelle der Besucher strapazieren. „Nach der erfolgreichen Premiere vor zwei Jahren und den Einschränkungen durch Corona freuen wir uns auf das Konzert. Natürlich richten wir uns nach den behördlichen Vorgaben, werden sogar eine eigene Teststation am Eingang aufstellen. So kann jeder Liebhaber dieser Musik teilnehmen“, schildert Vereinsvorsitzender Kai Lieser die Maßnahmen. Dazu zählt auch die Überprüfung der 3G-Regel. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und rechnen mit 400 Gästen.

Sicher werden wieder viele von den Besuchern kommen, die auch schon bei der Premiere dabei waren. Auf der Bühne stehen mit Fräulein Tonspur, Krankenkasse und Böhse Bengels drei Formationen, die ebenfalls schon am Forst aufgespielt haben. Neu dazugekommen ist die Band Gegenwind.

Der Vorverkauf läuft bereits. Tickets gibt es zum Preis von 14 Euro beim Kiosk „Vernemer Treffpunkt“ (Franconvillestraße 1a), beim Kiosk Wendel (Wormser Straße) und dem Aral-Center Kühn (Mannheim, Brandenburger Straße 13 bis 15). An der Abendkasse kostet der Einlass dann 18 Euro. Die Teststation hat ab 16 Uhr geöffnet. Einlass zum Gelände ist ab 17 Uhr, Festivalbeginn um 18 Uhr. JR

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2