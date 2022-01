Viernheim. Im Einsteigerkurs Filzen sind noch Plätze frei: Das Museum Viernheim lädt am Samstag, 29. Januar, 10 bis 17 Uhr, dazu ein, beim handwerklichen Arbeiten etwas Neues auszuprobieren oder bereits vorhandene Kenntnisse anzuwenden. Filzen, so heißt es in der Pressemitteilung, ist eine vielseitige Technik, bei der aus Merinowolle, heißem Wasser und Seife die unterschiedlichsten Dinge entstehen. In dem Kurs haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Nassfilzen von Grund auf zu lernen. Techniken wie Flächen- oder Hohlformfilzen und Verzieren mit Nadelfilztechnik sind Inhalt des Kurses. Das Material wird nach Verbrauch mit der Kursleiterin Barbara Sendler abgerechnet.

Der Kurs findet im Museum (Zollamt, Weinheimer Straße 9, im Innenhof) statt und kostet 30 Euro, zuzüglich Material. Es gilt die 2G-Regel. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/9 29 20 71 ist erforderlich. red

