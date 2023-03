„Usbekistans duftiger Wirbelwind der Gewürze“ ist Thema eines Volkshochschulkurses, der am Donnerstag, 16. März, von 17 bis 21 Uhr in der Küche der Alexander-von-Humboldt-Schule stattfindet. „Die usbekische Küche ist eine der ältesten und abwechslungsreichsten Küchen Zentralasiens“, heißt es in der Ankündigung. „Die orientalische Vielfalt der Gewürze verleiht den Speisen nicht nur einen

...