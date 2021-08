Viele Wege führen durch das Gemälde

Viernheim. Der Maler Andreas Wolf zeigt ab Freitag, 20. August, seine Werke im Viernheimer Kunsthaus, Rathausstraße 36. Die Ausstellung mit dem Titel „Hinderung von Abrundungen“ wird um 19 Uhr eröffnet. Die Begrüßung übernimmt Fritz Stier, Vorsitzender des Kunstvereins, im Anschluss spricht Kim Brehm von „Port25 – Raum für Gegenwartskunst“ in Mannheim.

In seiner ungegenständlichen Malerei gehe es Andreas Wolf stets um die Erschaffung komplexer Bildstrukturen, erklärt der Kunstverein in der Ankündigung der Ausstellung: „Alle Elemente des Bildes sollen möglichst mit allen anderen Elementen interagieren. Das Ergebnis ist der scheinbare Widerspruch einer spannungsreichen Balance. Die Bilder entziehen sich einer unmittelbaren Erfassung, eröffnen aber bei längerem Hinsehen eine Vielzahl von Wegen durch das Gemälde, wie in einer Landschaft.“ An seinen großformatigen Leinwänden in Öl, Acryl und Sprühfarbe arbeitet der Künstler sehr lange, manchmal Jahre. Kleinere Arbeiten auf Papier in Aquarell und Gouache entstehen schneller und spielerischer.

Von Heidelberg nach Berlin

Großformatige Gemälde stellt Andreas Wolf im Kunsthaus aus. © kunstverein

Andreas Wolf stammt aus Heidelberg und lebt heute in Berlin. Seine Werke wurden bereits im In- und Ausland ausgestellt. Die Ausstellung im Viernheimer Kunsthaus läuft bis Samstag, 18. September. Zu sehen sind die Werke donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite kunstverein-viernheim.de. wk