Viele sportliche Erfolge

Viernheim. „Schlimmer geht’s kaum“, blickte der Vorsitzende Peter Hoffmann auf die vergangenen drei Geschäftsjahre beim TSV Amicitia zurück: eine geschlossene Rudolf Harbig-Halle, ein fehlender Fußballplatz, dann gesperrte Sportstätten und die Corona-Pandemie haben den TSV Amicitia an seine Grenzen gebracht. Aber bei der Mitgliederversammlung wurde deutlich: Viernheims größter Verein blickt nach den Krisenjahren optimistisch in die Zukunft.

Pandemiebedingt konnte in den Jahren 2020 und 2021 keine Versammlung des Hauptvereins stattfinden. Zuletzt wurde die Versammlung im Dezember 2021 kurzfristig abgesagt, bei der die Neufassung der Vereinssatzung angestanden war. Das wurde nun nachgeholt, die Mitglieder stimmten einstimmig für die Satzung, die aktualisiert und an aktuelle Vorgaben angepasst wurde.

Hoffmann bleibt Vorsitzender

Noch nach alter Satzung wurde der geschäftsführende Vorstand des Vereins gewählt, die Verantwortlichen dabei in ihren Ämtern bestätigt. Erster Vorsitzender bleibt Peter Hoffmann, seine Stellvertreter sind Wolfgang Merkel und Peter Buchholz. Andreas Baader ist für die Finanzen verantwortlich, Sandra Usler übernimmt weiterhin Schriftführung und Mitgliederverwaltung. Als Beisitzer haben Frank Schenkel und Volker Wendt den Vorstand bereits in der Vergangenheit unterstützt und wurden nun auch offiziell in das jetzt siebenköpfige Gremium gewählt. „Unsere ureigenste Aufgabe, die eines Sportvereins, konnte in vergangenen drei Jahren nicht umgesetzt werden“, erinnerte der Vorsitzende in seinem Bericht. Stattdessen sei man als Bauleitung tätig gewesen, als Logistik-Experten, als „Außenstelle des Gesundheitsamts“ und als Hygienezentrum. Und trotz aller Widrigkeiten hat der Verein zahlreiche sportliche Erfolge vorzuweisen – von den Meisterschaften der Fußballer und Handballer angefangen über die erfolgreichen Tischtennis-Veranstaltungen bis hin zu den Titelgewinnen von Triathleten und Leichtathleten.

Für die einzelnen Abteilungen erstatteten die Abteilungsleiter einen mündlichen Bericht über das sportliche Geschehen, große Veranstaltungen oder organisatorische Änderungen – wobei die Pandemie natürlich das große Thema bei allen Vorträgen war. Genauso überwog aber die Zuversicht, in den nächsten Wochen und Monaten einen regulären Spiel-, Sport und Vereinsbetrieb zu haben. Vom ersten Stadtrat Jörg Scheidel gab es in einem kurzen Grußwort ein großes Lob an den Verein, wie er die Pandemie bewältigt habe: „Das waren schon große Herausforderungen, denen man sich stellen musste.“ Auf die Mitgliederzahlen hatte sich die Pandemie ebenfalls ausgewirkt, wie Sandra Usler ausführte: Von 2290 Mitgliedern zum Jahresende 2018 verringerte sich der Stand auf 2106 Mitglieder zum 31. Dezember 2021. Inzwischen sei die Mitgliederentwicklung aber wieder positiv.

Optimistisch blickt der Vereinsvorsitzende Peter Hoffmann auf die kommenden Monate und Jahre, in denen der Verein weiter zukunftsfähig gemacht werden soll. Die Satzungserneuerung sei ein erster Schritt, die Modernisierung der Liegenschaften ein zweiter. „Stadt und Verein haben einiges vor“, bestätigten Hoffmann und Stadtrat Scheidel.

An der Harbighalle laufen die Arbeiten, demnächst werde der Restplatz neben der Kita Lorscher Straße zu einem Trainingsfeld umgestaltet. Die Umwandlung des zweiten Rasens im Waldstadion zu einem Kunstrasen werde auf den Weg gebracht. 2023 wird die Laufbahn saniert, um beste Bedingungen für Läufer zu schaffen. Schon angestoßen sei ein neues Funktionsgebäude im Stadion.

Aktuell greifen auf den Sportstätten die Energiesparmaßnahmen, die mit der Stadtverwaltung besprochen wurden. Peter Hoffmann kündigte außerdem das Pilotprojekt „Elternarbeit im Verein“ an, das in Viernheim beim TSV Amicitia starten soll und Signalwirkung auf die Stadt haben soll. Am 16. November um 20 Uhr findet dazu in der TSV-Halle ein Informations- und Vortragsabend statt. su