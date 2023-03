Viele Parkplätze in Viernheim auf der Kippe

Viernheim. Viernheim. Um den Verkehrsfluss zu verbessern, möchte die Verwaltung die Friedrich- und die Waldstraße dauerhaft zu Einbahnstraßen machen. In dem außerordentlich dicht bebauten Gebiet der Innenstadt sollen künftig Bäume wachsen, und die Gehwege sollen für Fußgänger und Rollstuhlfahrer frei bleiben. Dieser Plan, den das Bauamt nun den betroffenen Anwohnern vorgestellt hat, stößt auf heftige Kritik. Der Grund: Je nach Berechnung fallen mehr als 50 Prozent der aktuell als Parkplätze genutzten Flächen weg.

„Der Parkdruck und der Suchverkehr werden sich immer weiter verschärfen“, erklärt Ralph Balser in einem Brief an die Redaktion. Er wirft der Stadt vor, „keine Ausweichlösungen“ für das Parkplatzproblem im Blick zu haben. Laut Balser sind schon heute in den beiden Straßen Parkplatzsuchende mit Wohnsitz in der Wasserstraße, der Blauehut- und der Lorscher Straße unterwegs. „Sie müssen wohl bald mit den Gescheiterten aus der Wald- und der Friedrichstraße auf der Suche nach einem legalen Parkplatz weiterziehen“, fügt er mit einer Portion Ironie hinzu.

In die gleiche Kerbe schlägt Andrea Wieland, die sich ebenfalls an die Redaktion gewandt hat. „Wir verstehen alle die Probleme mit den parkenden Autos in der Stadt. Aber durch solche Maßnahmen werden sie nicht gelöst.“ In den umliegenden Straßen seien bereits Flächen weggefallen, „was zur Folge hatte, dass etliche Anwohner dieser Straßen bei uns parken. Das Problem wird doch nur verlagert“.

Erster Stadtrat Jörg Scheidel bestätigt die grundsätzliche Einschätzung der Bürger: „Die Zahl an öffentlichen Stellflächen wird sich um einiges verringern.“ Gleichwohl weist er darauf hin, dass viele Fahrzeuge vor Ort, im Widerspruch zu den Regeln der Straßenverkehrsordnung, auf dem Gehweg abgestellt würden. Ziel sei es, die schwächeren Verkehrsteilnehmer - „Fußgänger, Menschen mit Rollstühlen und Rollatoren sowie Eltern mit Kinderwagen“ - zu schützen und ihnen mehr Raum zu geben.

Ihren Ursprung habe die aktuelle Planung in den Arbeiten am Abwassersammler, berichtet der Baudezernent. Um die Umfahrung der vorübergehend gesperrten Friedrich-Ebert-Straße bestmöglich zu gewährleisten, durften die beiden betroffenen Straßen nur in eine Richtung genutzt werden. Kurz vor Ende des Projekts im Dezember gab es einen Ortstermin an der Alten Waage. Vertreter des Ordnungsamts befragten die Anwohner, ob sie das Provisorium zur Dauereinrichtung machen oder lieber zum alten Zustand zurückkehren würden. „Das Ergebnis war 50 zu 50“, sagt Scheidel.

Die Verwaltung habe den Austausch mit den Bürgern dann „zum Anlass genommen, die Straßen grundsätzlich zu betrachten“. Das führte nach Angaben von Scheidel zu der Auffassung: „Wir behalten die Einbahnstraßenregelung bei und ordnen den Parkraum neu.“ Dieser Plan wurde den Anwohnern der beiden Straßen in zwei getrennten Sitzungen vorgestellt. Demnach ist die Waldstraße auch weiterhin nur von der Lorscher in Richtung Wasserstraße zu befahren. Die Parkplätze würden erst auf der rechten, und ab dem Anwesen Nummer 13 auf der linken Seite angeordnet. Die Fahrtrichtung in der Friedrichstraße wäre umgekehrt. Die Parkplätze würden erst links und dann rechts markiert.

Geringe Fahrbahnbreite

Scheidel zufolge können auf diesem Weg die meisten Parkplätze erhalten werden - denn für beidseitiges Parken ist die Fahrbahn schlicht zu schmal. In der Friedrichstraße sind es künftig 28, in der Waldstraße 25 Flächen. Das ist wenig im Vergleich zu den Ergebnissen einer vorherigen Verkehrszählung. Dabei wurden laut dem Ersten Stadtrat 79 beziehungsweise 66 abgestellte Autos registriert. Einige davon standen vor Hoftoren. Die Möglichkeit, den Pkw dort abzustellen, haben Anwohner auch in Zukunft, betont Scheidel. Insofern müsse man zu den Planzahlen noch ein paar Stellflächen hinzurechnen. Radfahrer sollen künftig - trotz der Einbahnstraßeregelung - in beide Richtungen fahren dürfen. Nach Angaben von Jörg Scheidel ist bei den jetzigen Überlegungen eine Idee des früheren Dezernenten Jens Bolze wieder in den Blick gerückt. Dieser hatte in seiner Amtszeit ein Leitersystem ins Gespräch gebracht: Die Sprossen bestehen aus Einbahnstraßen, die abwechselnd in jeweils entgegengesetzter Richtung zu befahren sind. Auf den Straßen, die die Holme bilden, ist Gegenverkehr zulässig.

Scheidel will sich dafür einsetzen, dieses Konzept in der Innenstadt zu etablieren. Eingebunden werden sollen auch Luisen-, Ludwig-, Kühner-, Alexander-, Bertholdus-Pfennigh-Straße und Illertstraße - in denen teilweise schon die Einbahnstraßenregelung gilt. Eingerahmt werden sie von Ketteler-, Kirschen-, Lorscher und Wasserstraße. Mit der Thematik beschäftigen wird sich der Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 22. März, 19 Uhr, im Ratssaal.

Die Tatsache, dass die Frage jetzt auf politischer Ebene diskutiert wird, beruhigt die verärgerten Anwohner aus der Waldstraße und der Friedrichstraße nicht. Sie erwarten vielmehr, vor den Entscheidungen gehört zu werden - so wie es ihnen Bürgermeister Matthias Baaß beim Treffen am Jahresende suggeriert habe. Stattdessen seien sie vor vollendete Tatsachen gestellt worden, sagt Ralph Balser. „Uns wurde eine perfekte Planung vorgelegt, wie zukünftig die Straßen- und Parkplatzsituation aussehen soll. Niemand wurde mit einbezogen, es wurde keine Umfrage gemacht, es wurde auch nicht gefragt, ob eventuell der eine oder andere Bürger Ideen zu diesem Thema hat.“ Andrea Wieland betont, sie sei nicht gegen Veränderungen. Aber: „Ist es denn so schwer, sich Meinungen der Betroffenen einzuholen? Nennt man das nicht Demokratie und Mitbestimmung?“