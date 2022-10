„Viele kleine und junge Betriebe werden kaputtgehen“

Viernheim. Walter Wohlfart lacht gerne, laut und oft. Beim Gespräch im Büro seines Karosserie- und Lackierbetriebs in Viernheim ist ihm das vergangen. Kein Wunder: Thema der Verabredung mit dieser Redaktion sind die Energie- und Materialkosten, die, statt sich endlich zu beruhigen, immer weiter steigen. Man kann den Betrieb von Vater und Sohn Sebastian exemplarisch betrachten für den immensen Kostendruck, der auf kleinen wie großen Gewerbetreibenden aller Branchen lastet. Doch, so viel vorweg: „Nein, unterkriegen lassen wir uns nicht!“, wird Wohlfart am Ende sagen.

Der Seniorchef ist vorbereitet. Er sitzt an seinem Schreibtisch in der Diana-Weißmann-Allee, von hier hat er den Überblick über den Betrieb und seine Autowaschanlage gegenüber. Der Besucher sitzt am Schreibtisch gegenüber, dort, wo die Gattin die Büroarbeit erledigt.

Wohlfart guckt in die Unterlagen: Knapp 2900 Euro hat die Firma vor den Preissteigerungen für Strom und Gas im Monat bezahlt. Beim Lackieren muss es in der Kammer mindestens 22 Grad warm sein, beim Einbrennen des Lacks dann mindestens 60 Grad.

Am 1. Juni sprang der Preis für Strom und Gas dann von 2900 auf 3340 Euro. „Und im Moment zahlen wir schon 4700 Euro“, sagt Wohlfart. Der 60-Jährige ist ein Energiebündel, hebt beschwörend die Hände, beugt sich über den Tisch nach vorne. „Ich bin stinksauer.“ Auch weil das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht sei. „Wir werden nächstes Jahr 8000 bis 10 000 Euro zahlen. Das weiß ich von Leuten aus der Versorgerbranche.“ Die Energiekosten für die Waschanlage kommen noch obendrauf.

Firma steht gut da

Der Vater hat vor 30 Jahren mit seinem Betrieb angefangen. Sohn Sebastian (30), selbst Familienvater, ist vor sieben Jahren mit 50 Prozent eingestiegen. Das Geschäft soll seine wirtschaftliche Zukunft sein. Der Junior sitzt an einem dritten Schreibtisch, hört nur mit einem Ohr zu, das Telefon klingelt ohne Unterlass, die Kunden, die Versicherungen, die Lieferanten. Immer wieder kommt Kundschaft herein. Zwischendurch spurtet der Filius rüber zur Waschanlage. „Die Leute stehen Schlange. Es geht nicht, dass sie so lange warten müssen, da muss einer von uns einspringen. Die Autos werden von Hand vorgereinigt.“

Der Laden brummt, das ist unschwer zu erkennen. Trotzdem, statt 2900 Euro monatlich für die Energie bald bis zu 10 000 Euro – wie soll das gehen? „Das ist ja mein Problem“, sagt Walter Wohlfart. Aber sie würden das schon irgendwie hinkriegen. Der Betrieb hat seinen Vorteil in der Vergangenheit, Wohlfart konnte viele Jahre profitabel wirtschaften, das Unternehmen steht sehr gut da.

Der Vater ist Lackierermeister, der Sohn Karosseriebauer. Sie beschäftigen vier Gesellen und einen Azubi. Beide Inhaber sind außerdem Kfz-Sachverständige. Und sie lagern Winter- beziehungsweise Sommerräder ein. Zusätzliche Einnahmequellen.

„Aber für junge und kleine Betriebe, solche, die gerade am Anfang stehen, ist das eine Katastrophe.“ Der Senior haut mit der Faust auf den Tisch. „Ich bin davon überzeugt, dass mindestens 30 Prozent von ihnen demnächst kaputtgehen.“

Sebastian Wohlfart kommt wieder rein. Die Schlange vor der Waschanlage ist abgearbeitet. Die Zufahrt ist leer, kein einziges Auto mehr. Solche Spitzen wie eben seien sehr selten geworden, sagt Walter Wohlfart. „Die Leute halten den Geldbeutel zu, sie haben ja selbst zu kratzen bei den Preissteigerungen. Und bei den Kosten für die privaten Verbraucher sind wir erst am Anfang. Wenn die neuen Energieabrechnungen kommen, wird es viele ganz üble Überraschungen geben.“

Die Energie ist nicht der einzige Kostentreiber. Die Ersatzteile seien so viel teurer geworden, dass es den Kunden kaum noch zu vermitteln sei, so der Senior. Wer einen Schaden von ein paar tausend Euro an seinem ein paar Jahre alten Auto habe, könne einpacken. Denn das Gutachten lautet Totalschaden. Wegen der Ersatzteilkosten.

Ein paar Autos mehr machen

„Und das soll nachhaltig sein. Autos wegschmeißen, die noch für viele Jahre gut wären?“, fragt Wohlfart rhetorisch. „Wir sind Sklaven der Industrie, und die Politik schaut tatenlos zu“, sagt der ehemalige SPD-Stadtverordnete. „Ich konnte früher ein Schweinwerferglas für kleines Geld austauschen. Heute muss ich den ganzen Schweinwerfer wegschmeißen und einen neuen kompletten für 2500 Euro einbauen.“

Und wie sieht der Junior seine Zukunft – 10 000 Euro für Energie im Monat? Er schmunzelt verschmitzt: „Dann machen wir eben ein paar Autos mehr.“ Jetzt lacht auch der Vater wieder.