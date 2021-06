Viele geben ihre Stimme online ab

Viernheim. Die evangelischen Christen in Viernheim waren vor Kurzem aufgerufen, einen neuen Kirchenvorstand zu wählen. Nun wurden die Ergebnisse verkündet. So wurden in der Auferstehungsgemeinde Cindy Bauer, Pia Biereth, Christa Brümmer-Hensel, Karin Lange, Reinhard Prechtl, Manuela Riegler, Kai Schneider, Elisabeth Schoppers, Annette Sowa und Dr. Peter Thoele in den Kirchenvorstand gewählt.

AdUnit urban-intext1

„Wir freuen uns, dass mit Dominik Barenbrügge erstmalig auch ein Jugendmitglied im Kirchenvorstand vertreten sein wird“, sagt Pfarrer Markus Eichler. Der Jugendvertreter wird zunächst beratendes Mitglied und mit Erreichen des 18. Lebensjahres dann auch stimmberechtigtes Mitglied sein. Die Wahlbeteiligung war höher als vor sechs Jahren. 2015 gaben 5,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, 2021 waren es 8,8 Prozent. Mehr als die Hälfte der Stimmen wurde online abgegeben.

Alle Kandidierenden gewählt

In der Christuskirchengemeinde gab es genauso viele Kandidierende wie Plätze im Kirchenvorstand. Eva Berndt, Martina Hanf, Gabriele van Hülst, Adelheid Kakoschke, Thorsten Schwöbel, Maik Lautersbach, Bianca Klotzbach, Ulrike Kolb und Sabine Rohrßen-Lange bilden das neue Gremium. Die Wahlbeteiligung von 7,1 Prozent liegt auf dem Niveau der Vorjahre. Auch hier wurde fast die Hälfte der Stimmen, nämlich 96, über das Online-Tool abgegeben, 57 Briefwahlunterlagen gingen ein. „Dass vor Ort in der Friedenskirche und im Gemeindezentrum diesmal aufgrund von Corona weniger gewählt würde, war uns klar“, erläutert Pfarrer Klaus Traxler, der allen Kandidierenden und Wahlhelfern dankte.

Offenlegung bis 4. Juli

Nach der Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses im Gottesdienst liegen Wahlprotokoll und das Ergebnis bis zum 4. Juli im Gemeindebüro öffentlich aus und können dort während der Öffnungszeiten oder nach Terminvereinbarung eingesehen werden. Begründete Einsprüche gegen das Wahlergebnis können innerhalb einer Woche bis spätestens 27. Juni schriftlich beim Kirchenvorstand eingelegt werden.

AdUnit urban-intext2

Die Einführung des neuen Kirchenvorstandes soll im September erfolgen, dann werden die Neugewählten sechs Jahre lang die Hauptamtlichen Pfarrerin Dr. Irene Dannemann, Pfarrer Klaus Traxler in der Christuskirchengemeinde sowie Pfarrer Markus Eichler und Pfarrer Thomas Blöcher in der Auferstehungskirche unterstützen. su