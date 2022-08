Viele Fragen zu Kosten

Viernheim. Die Wählervereinigung Unabhängige Bürger Viernheim (UBV) würdigt die Entscheidung der Stadt, die zweite Ellipse am Alten Weinheimer Weg anzumieten und ab kommendem Jahr einen Großteil der Verwaltungsmitarbeiter in dem Neubau unterzubringen. „Es scheint, in der unendlichen Rathaus-Frage bahnen sich neue Wege an“, schreibt die UBV in einer Pressemitteilung. Das kurzfristige Vorgehen von Bürgermeister, Erstem Stadtrat sowie den Fraktionen zeige eine „lobenswerte geschlossene Handlungsbereitschaft der verantwortlichen Kommunalpolitiker unserer Stadt“. Wie berichtet, wollen die Stadtwerke die Immobilie, die das Unternehmen Mura Metallbau zurzeit am Bannholzgraben baut, für 7,8 Millionen Euro kaufen und der Stadt zur Verfügung stellen.

Erfordernisse der Verwaltung

„Die Euphorie über dieses Schnäppchen darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass noch zahlreiche ungeklärte Fragen zu bewerten, auszuloten und zu beantworten anstehen“, betont die UBV. Noch offen ist für die Wählergruppe die tatsächliche finanzielle Belastung für die Kommune, wenn alle räumlichen und verwaltungstechnischen Erfordernisse an den künftigen Standort erfüllt sind. Darüber hinaus sei zu klären, wie mit bereits erfolgten Planungs- und Architektenleistungen umzugehen ist und welche Kosten künftig durch das Bestandsgebäude in der Innenstadt entstehen. Diese „Flut von Themen“ werde die Verantwortlichen noch sehr lange Zeit beschäftigen.

Die UBV weist nochmals darauf hin, dass ihr der zwischenzeitlich im Raum stehende Bau einer Seniorenresidenz auf dem Gelände der früheren Eissporthalle lieber gewesen wäre. Gleichwohl unterstütze die Fraktion das Vorhaben, ein „Rathaus der ganz neuen Generation“ entstehen zu lassen. wk