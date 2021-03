Viernheim. „Der Bürgermeister wohnt nur ein paar Häuser weiter“, erzählt Alicia Hanf lachend, was und wer sie zur Politik gebracht hat. Matthias Baaß saß schon auf dem Chefsessel im Viernheimer Rathaus, als die Spitzenkandidatin der SPD zur Welt kam – ein Bürgermeister in der unmittelbaren Nachbarschaft prägt eben. Auch in Christine Lambrecht, seit 1998 im Bundestag und inzwischen Bundesministerin, hat die 23-Jährige ein politisches Vorbild.

Das Entdeckerland als Vorbild: SPD-Vertreterin Alicia Hanf setzt sich für einen klassischen Kita-Neubau ein. © Bernhard Kreutzer

„Politik hat mich immer schon interessiert“, betont Alicia Hanf im Gespräch mit dieser Redaktion, dazu sei ehrenamtliches Engagement in ihrer Familie stark ausgeprägt. Der Politik-und-Wirtschaft-Lehrer in der Schule tat sein Übriges – und 2013 trat die Sonderpädagogik-Studentin in die Partei ein: „Die SPD hat mich einfach fasziniert.“ Für Hanf macht der Kernpunkt, die soziale Gerechtigkeit, in allen Politikfeldern die SPD unverwechselbar. Zudem hätten die Sozialdemokraten „das Gemeinwohl und keine Partikularinteressen“ im Blick.

Als jüngstes Mitglied schaffte sie es vor vier Jahren in die Stadtverordnetenversammlung. „Ich bin jung und eine Frau, das ist im Parlament eher selten“, sagt Hanf, die seitdem neue Aspekte und Themen in die Viernheimer SPD-Politik bringen will. Das Zusammenarbeiten innerhalb der Fraktion sei dabei von Anfang an problemlos gewesen: „Ich habe viel von den alten Hasen gelernt. Viele Themen ziehen sich ja schon über Jahre und Jahrzehnte, da profitiert man schon von deren Erfahrungen.“

Arbeit im Team

Auch die Vorbereitung auf die anstehende Kommunalwahl versteht Alicia Hanf als Teamsache. „Einer allein wäre nichts ohne den Rest der Partei“, betont die Frau, die auf Platz eins der Liste gesetzt wurde – eine Entscheidung, die gut überlegt war. „Ich stehe am Ende meines Studiums, da habe ich schauen müssen, ob ich das leisten kann. Aber es gab viel Rückenwind von den Genossen, deswegen habe ich zugesagt“, erklärt Hanf und ergänzt lachend: „Da steht jetzt halt ein junges Gesicht ganz oben, und man muss nicht sagen: Oh, die oder der schon wieder.“

Ihr Wahlprogramm haben die Sozialdemokraten unter das Motto „Viernheim – sozial, nachhaltig, vielfältig“ gestellt. „Als Lehramtsstudentin brenne ich natürlich für das Thema Bildung“, nennt Alicia Hanf ihren Schwerpunkt. Auch wenn schulische Bildung Landessache sei, könne man vor Ort viel tun. „Jede Familie soll einen Kita-Platz bekommen“, lautet ein Ziel, dazu brauche man den bedarfsgerechten Neubau eines Kindergartens. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss viel besser sein, das hängt aber viel von den Betreuungsplätzen für das Kind ab“, erklärt Hanf. Weil „Bildung nicht mit der Schule aufhört“, unterstütze die SPD das Angebot der städtischen Bildungsplattform. „Es ist ein niederschwelliges Angebot für alle Bürger“, so Hanf.

Ein weiteres spannendes Themengebiet ist für die Sonderpädagogik-Studentin die Inklusion. „Ich bin Mitglied im Beteiligungsforum Handicap, wo Menschen mit Handicap ihre Sache vertreten“, sagt Hanf und bedauert: „Schade, dass dieses Forum nur wenig politisch begleitet wird, es sind nur zwei Stadtverordnete mit dabei.“ Man müsse auf die Bedürfnisse der Mitmenschen achten und gleichzeitig das Bewusstsein dafür wecken und stärken. „Es gibt zum Beispiel nur zwei Bahnhaltestellen, an denen Menschen mit Mobilitätseinschränkung überhaupt in den Zug einsteigen können“, nennt die Kommunalpolitikerin ein Beispiel. „Da muss man politisch aktiv werden, Viernheim darf da nicht hinten runterfallen.“ Die Sozialdemokraten haben auch Nachhaltigkeit in ihr Portfolio aufgenommen. „Jede Entscheidung heute hat Auswirkungen auf die Zukunft“, findet Alicia Hanf, die „in 50 Jahren noch genauso lebenswert leben will wie heute“. Trotz Klimaschutzkonzept habe die Brundtlandstadt Viernheim noch viel Potenzial, sich nachhaltiger aufzustellen. Eine Herausforderung für die junge Politikerin ist der Wahlkampf in Corona-Zeiten. „Das Persönliche, das für die Kommunalwahl so wichtig ist, fällt weitgehend weg.“ Normalerweise seien die Samstage vor der Wahl für Werbetermine geblockt. Jetzt gibt es keine Marktstände oder Ortstermine.

Videos gedreht

Stattdessen haben die Kandidaten Videos gedreht, in denen sie sich und das Programm vorstellen. „Wir müssen zwar im Internet und in den sozialen Medien vertreten sein, aber gleichzeitig auch die anderen nicht vergessen, die wir auf diesen Wegen nicht erreichen“, erklärt Hanf. Die SPD setze deshalb auch auf Plakate, Zeitungsartikel oder auch Telefonsprechstunden mit den Listenbewerbern. Wie alle Kandidaten fiebert auch Alicia Hanf dem 14. März und der Auszählung der Stimmen entgegen. „Eine absolute Mehrheit für die SPD wäre eine richtig gute Nachricht“, sagt die Spitzenkandidatin. Auch eine Wunsch-Schlagzeile hat sie für den Wahlabend: „Es gibt keine Bürgermeister-Stichwahl, Matthias Baaß hat direkt gewonnen.“