Viel mehr als Schlagen und Treten

Viernheim. „Ich bin gespannt, wie viele Leute heute kommen“, zeigte sich Daniela Dechant vom Kampfsport-Team Body-Attack vor dem Beginn des Kickbox-Special bei „Sport im Park“ noch skeptisch. Kurze Zeit später konnte sie bei der Begrüßung aber zufrieden lächeln: „Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid.“ Bei idealem Wetter hatten sich etliche Freunde der modernen Sportart, aber auch viele interessierte Bürger, auf der Gymnastikwiese im Familiensportpark West eingefunden, um an einem Schnuppertraining teilzunehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Aktiven kamen aus allen Altersgruppen und zeigten schon bei den schweißtreibenden Aufwärmübungen großen Ehrgeiz. „Diesen Sport kann man von klein auf bis ins hohe Alter betreiben. Wir haben eine über 70-jährige Frau in unserem Team, die sogar noch ihren Schwarzgurt hat“, betonte die Expertin. Dass Kickboxen mehr ist als nur Schlagen und Treten zeigte sich im weiteren Programm. Es wurden verschiedene Techniken präsentiert und angewendet, es schlossen sich Partnerübungen an, und auch die Körperstabilisation stand auf dem Programm. Kickboxen ist eine moderne Kampfsportart, die aus mehreren traditionellen, meist asiatischen Sportarten hervorgegangen ist. Die Besucher bekamen einen Einblick in die Trainingsarbeit. Zusätzlich gab es auf Wunsch noch Tipps zur Verbesserung der Fitness und der Ausdauer. JR