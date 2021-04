Viernheim. Keine Sommerbühne, keine Vereinsfeste, keine Konzerte und auch keine Familienfeiern oder Firmenevents. Wie überall leiden auch Musiker und Veranstalter in Viernheim nun seit gut einem Jahr unter den Auswirkungen der Pandemie. Diese Redaktion hat sich in der Szene umgehört: Den Künstlern fehlen nach eigenen Aussagen der Kontakt zum Publikum und natürlich auch die Gagen. Manch einer hat sogar – vorübergehend – die Branche gewechselt und betätigt sich nun handwerklich, um finanziell über die Runden zu kommen.

Musik vor Publikum zu machen sei einfach nicht mehr existent, sondern „tot“, drückt sich der Viernheimer Gitarrenpapst Norbert Roschauer recht drastisch aus, als er nach der aktuellen Lage gefragt wird. Der Inhaber einer Gitarrenschule war vor der Pandemie in mehreren Formationen unterwegs, was bis auf Weiteres nicht möglich ist. „Ich komme trotzdem über die Runden, auch weil Unterricht über Skype und in Einzelstunden mit Maske und Abstand möglich ist. Das ist allerdings mit deutlichem Mehraufwand verbunden“, berichtet Roschauer. Für den Herbst hat er einige Konzerte geplant und hofft, dass die Coronalage es hergibt und kulturelle Veranstaltungen – live und vor Publikum – bis dahin wieder erlaubt sind.

Trainerjob als zweites Standbein

Auch Holger Bläß wünscht sich die Rückkehr auf die Bühne. „Online wird ab und zu etwas gemacht, aber längst nicht genug. Meine Musikwerkstatt musste ich schließen. Stattdessen habe ich mich neben dem Gitarrenspiel auch dem Gesang zugewandt und übe verstärkt am Schlagzeug“, verrät der gut vernetzte Musiker.

Außerdem bastelt er an einem Soloprojekt mit Coversongs und komponiert Meditationsmusik. Zusätzlich hat er sich nun noch der Gartenarbeit verschrieben. Ein weiteres Standbein ist der Trainerjob beim Lampertheimer Tennisclub, wo er auch die Damen in der Hessenliga betreut.

„Ich bin ja schon in Rente und deshalb auch nicht auf staatliche Hilfe angewiesen. Trotzdem fehlen mir die Auftritte in verschiedenen Formationen, denn da gab es zuletzt einen Totalausfall. Im vergangenen Jahr gab es nur zwei Veranstaltungen mit Silke Hauck in Käfertal und Schwetzingen“, schildert Walter „Kippe“ Helbig die dramatische Situation, denn auch der Viernheimer Kult-Schlagzeuger spürt die ausbleibende Gage.

Produktionen fürs Internet

Immerhin hat er einige Projekte vor Augen, die er gerne umsetzen möchte. Im Juli soll es in einem Mannheimer Jazzclub ein Tribute to Louis Armstrong geben, wahrscheinlich ohne Publikum, aber als Download im Internet. In Lampertheim will er mit einer Percussionband Stücke ins Netz stellen und für die Musikerinitiative Lampertheim (MIL) Musikclips für Youtube und Facebook produzieren.

Aber nicht nur aktive Musiker leiden unter den Auftrittsverboten, auch die Veranstaltungstechniker können ihre Bühnen, Lautsprecher, Mikrofone und Lichtanlagen nicht aufbauen. Benny Adler, der mit seiner Firma Nachtaktiv viele Jahre unterwegs war, hat sich deshalb mittlerweile umgestellt.

„Aktuell geht nichts“

„Aktuell geht in meinem bisherigen Job überhaupt nichts. Ich drehe deshalb Videos von Beerdigungen und Hochzeiten, denn dort kann momentan ja nur ein kleiner Personenkreis teilnehmen. Durch die Filme können die Zeremonien dann auch den Menschen näher gebracht werden, die nicht persönlich anwesend sein konnten oder durften“, so Adler.

Weil das finanziell nicht ausreicht, hat er zwischenzeitlich auch als Elektriker und Gabelstaplerfahrer gearbeitet. Immerhin zeichnet sich ein Silberstreif am Horizont ab. Für den Herbst gebe es schon viele Anfragen – alle aber noch unter Vorbehalt.