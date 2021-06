Video-Schalte nach Franconville

Viernheim. Die Städtepartnerschaft zwischen Franconville und Viernheim besteht nunmehr 55 Jahre. Nachdem die Städtepartnerschaftscharta im Mai 1966 in Viernheim unterzeichnet wurde, zog Franconville am 19. Juni 1966 nach. Gerne hätte die Stadt Viernheim dieses Jubiläum gemeinsam mit den französischen Freunden gefeiert. Pandemiebedingt ist dies aber nicht umsetzbar.

Trotzdem möchte Viernheim an die sehr enge Städtepartnerschaft erinnern. Als Symbol der Freundschaft und Verbundenheit werden am Samstag, 19. Juni, die Flaggen beider Länder sowie die Europa-Flagge gehisst. Bürgermeister Matthias Baaß wird um 10 Uhr vor dem Rathauseingang eine Ansprache halten. Mit einer Live-Videoschalte nach Franconville wollen Bürgermeister Matthias Baaß und Bürgermeister Xavier Melki an diesem besonderen Tag zumindest virtuell verbunden sein.

Für die Viernheimer Bevölkerung werden der Französische Club und die Stadt Viernheim auf dem Wochenmarkt von 10 bis 12 Uhr eine leckere Überraschung vorbereiten. Hierzu sind alle, die mitfeiern möchten, eingeladen. red