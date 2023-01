Vibro-Trucks rollen an

Viernheim. Die Suche nach Erdwärme in der Region läuft zurzeit auf Hochtouren: Während das Unternehmen GeoHardt, eine Tochtergesellschaft der beiden Energieversorger MVV und EnBW, in den Kommunen südlich von Mannheim aktiv ist, konzentriert sich Vulcan Energie Ressourcen auf das Areal im Norden und Osten der Quadratestadt sowie Südhessen. Nach Viernheim werden die Vibro-Trucks voraussichtlich Mitte/Ende Februar rollen und dort an mehreren Tagen Schallwellen in den Untergrund senden. Das teilt die Karlsruher Firma auf Anfrage dieser Redaktion mit. Da die seismischen Untersuchungen „verschiedensten Genehmigungsverfahren unterworfen“ und damit ein dynamischer Prozess seien, könne es allerdings zu geringfügigen Verschiebungen im Zeitplan kommen.

Bei der 3D-Seismik handelt es sich um eine geologische Erkundung der Erdkruste. Sie dient Vulcan dazu, umfangreiche Daten zu sammeln und daraus ein dreidimensionales Modell zu erstellen. Ziel ist es, erneuerbare Wärme und Strom in der Region anzubieten. Außerdem hat das Unternehmen nach eigenen Angaben eine Technologie entwickelt, mit dem es CO2-freies Lithium aus dem Thermalwasser entnehmen kann. Das Leichtmetall ist wesentlicher Bestandteil von Elektroauto-Batterien und daher zurzeit außerordentlich gefragt.

Spezialfahrzeuge fahren bei den unter anderem in Viernheim geplanten Untersuchungen durch das Messgebiet. Im Abstand von einigen Metern bringen sie eine Rüttelplatte auf den Boden und versetzen diese für mehrere Sekunden in Schwingung. Die dadurch erzeugten Schallwellen werden von den verschiedenen Gesteinsschichten reflektiert. Sogenannte Geophone, die die Experten zuvor im Messgebiet ausgelegt haben, zeichnen die Schallwellen auf. Die so erhobenen Daten geben Aufschluss über die Beschaffenheit des Untergrundes.

Nach Angaben der Vulcan-Gruppe ist die 3D-Seismik vergleichbar mit einem Ultraschall des Körpers, durch den die inneren Organe sichtbar werden. Das Verfahren sei „für Menschen und Tiere unbedenklich“, betont das Unternehmen. Gleichwohl gibt es immer wieder Bedenken von Bürgern gegenüber der Geothermie. Bei Bohrungen kam es in der Vergangenheit gelegentlich zu kleineren Erdbeben, der Betrieb von Kraftwerken – zum Beispiel in Landau – führte zu Gebäudeschäden durch Bodenhebungen.

Vor der eigentlichen 3D-Seismik stehen üblicherweise so genannte Parametertests an. Sie geben Aufschluss darüber, wie die Messungen in der jeweiligen Region abzulaufen haben, um eine bestmögliche Datenqualität zu gewährleisten. Festgelegt wird dabei etwa, wie viele Sekunden die Rüttelplatte der Trucks an den Messpunkten in Schwingung versetzt werden sollte und mit welcher Frequenz. Nach den Parametertests fahren die Vibrationsfahrzeuge sogenannte Testlinien, um die Eignung der gewählten Parameter zu überprüfen. Gegebenenfalls werden sie dann noch einmal optimiert.

Ergebnisse im Herbst zu erwarten

Die Parametertests in der Region Mannheim hat Vulcan bereits Ende des vergangenen Jahres veranlasst. Untersucht worden seien damals aber nicht alle Bereiche des Messgebiets. Entgegen der ursprünglichen Planung habe es in Viernheim keine solchen Tests gegeben. Mit den seismischen Messungen in Südhessen will Vulcan die Datenerhebung in seinem Aufsuchungsgebiet abschließen. Im Anschluss werden die Ergebnisse ausgewertet. „Erste Analysen werden voraussichtlich im Herbst 2023 vorliegen“, teilt die Karlsruher Firma mit. Daraus ergibt sich auch, an welchen Orten Probebohrungen sinnvoll wären.

Für Viernheim sind die bevorstehenden Untersuchungen nicht die ersten dieser Art. Vor etwa zehn Jahren waren die Vibrationsfahrzeuge schon einmal im Stadtgebiet unterwegs und sorgten damals für großes Aufsehen. Die Initiative von Rhein Petroleum, das damals in der Region nach Erdöl suchte, führte allerdings nicht zum erhofften Erfolg.

Nach Angaben von Vulcan birgt der Oberrheingraben „europaweit eines der größten Potenziale“ für Geothermie und Lithium-Abbau. Das Unternehmen verfügt über ein Lizenzgebiet von 1440 Quadratkilometern, das sich über die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz erstreckt. Vulcan besitzt nach eigenen Angaben bereits 3D-Daten aus dem Ried. Im November 2021 habe das Unternehmen entsprechende Informationen von Rhein Petroleum erworben. Als Pilotanlage betreibt Vulcan das Geothermie-Kraftwerk Insheim.

Bei optimalem Verlauf des Verfahrens in Viernheim will Vulcan die Stadtwerke – „günstig und preisstabil“ – mit Fernwärme versorgen. In Zeiten massiver Umwälzungen auf den Energiemärkten garantiere die Geothermie Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und biete einen Standortvorteil beim Gewerbe sowie bei landwirtschaftlichen Betrieben, erklärte das Unternehmen im vergangenen Jahr bei der Präsentation seiner Pläne gegenüber der Viernheimer Stadtspitze. Auch den Bau einer Lithium-Extraktionsanlage vor Ort schließt Vulcan Energie Ressourcen nicht aus.