Viernheim. Zu einer Videokonferenz kommen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses (HuFA) am Donnerstag, 25. Februar, 19 Uhr, zusammen. Die Fraktionen von CDU, UBV und FDP hatten die virtuelle Informationsveranstaltung beantragt, nachdem Ausschussvorsitzender Dr. Jörn Ritterbusch (SPD) die ursprünglich für 4. Februar geplante Präsenzsitzung abgesagt hatte. Dem damaligen Argument, es lägen „keine Tagesordnungspunkte“ vor, konnten die Fraktionsvorsitzenden Jörg Scheidel (CDU), Walter Benz (UBV) und Ralf Jünemann (FDP) nicht folgen. In einer Presseerklärung warfen sie zudem Bürgermeister Matthias Baaß vor, sich „seiner Verantwortung in finanziellen Angelegenheiten der Stadt nicht stellen zu wollen“. Baaß und Ritterbusch erklärten daraufhin ihre Bereitschaft, die HuFA-Sitzung nachzuholen.

Entwicklung der Steuereinnahmen

AdUnit urban-intext1

Laut der jetzt vorliegenden Tagesordnung informiert die Verwaltung die Stadtverordneten über die Genehmigung des städtischen Haushaltsplans 2021 durch den Kreis Bergstraße. Außerdem geht es um die Entwicklung der Steuereinnahmen vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Dazu hatten die drei Fraktionen einen Statusbericht des Kämmereiamtes gefordert. Darüber hinaus beschäftigen sich die Parlamentarier mit dem Klimaschutzkonzept und der Finanzierung von zwei befristeten Stellen im Brundtlandbüro. Weitere Themen sind die Digitalisierung in der Verwaltung, das Mittelzentrenranking und die Arbeit der Stadtpolizei im vergangenen Jahr. wk