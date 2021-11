Verstärkte Kontrollen

Viernheim. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit bittet das Ordnungsamt die Bevölkerung, ihr Fahrrad und die Fahrräder ihrer Kinder auf die vollständige Ausrüstung und Funktionsfähigkeit der notwendigen Ausstattung zu überprüfen. Laut Straßenverkehrszulassungsordnung müssen folgende Dinge vorhanden und funktionstüchtig sein: Eine helltönende Klingel, zwei voneinander unabhängige Bremsen, zwei rutschfeste und festverschraubte Pedale, die mit je zwei nach vor und hinten wirkenden gelben Rückstrahlern ausgestattet sind, weißer Frontscheinwerfer und Frontreflektor, ein rotes Rücklicht und ein roter Rückstrahler, wahlweise Reflektorstreifen am Rad, Speichenclips oder pro Rad zwei gelbe Speichenreflektoren. Weiterhin sollte neben einem Helm möglichst helle Kleidung oder Kleidung mit Reflektoren beim Fahren in der Dunkelheit getragen werden. Die Stadtpolizei wird hierzu in den kommenden Tagen auch vereinzelt Kontrollen durchführen. red

