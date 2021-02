Viernheim. . Der Familiensportpark West ist ab Montag, 1. März, wieder zu den regulären Öffnungszeiten, täglich von 8 bis 18 Uhr, zugänglich. Das teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit. Gleichzeitig ruft die Viernheimer Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Abstands- und Hygieneregeln auch weiterhin einzuhalten. Nur so sei gewährleistet, dass das Freizeitareal dauerhaft geöffnet bleiben könne. Die Sport- und Spielgeräte dürfen nach Angaben der Stadt „nur alleine, zu zweit oder mit den Personen des eigenen Hausstandes genutzt werden“. Die Fußballplätze sind gesperrt, auch die öffentlichen Toiletten stehen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

Laut der Pressestelle ist es in den vergangenen Tagen mehrfach zu Verstößen gegen die aktuellen Regeln gekommen. Um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, nehme die Stadtpolizei an den beliebten Ausflugszielen Viernheims, so auch im Familiensportpark, nun verstärkt Kontrollen vor. Zudem werde an den Wochenenden ein Sicherheitsdienst eingesetzt, der die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben überwache. red