Verschiedene Ausgangsvoraussetzungen

Viernheim. Einmal mehr knifflige Auswärtsaufgaben warten am Sonntag auf die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim. Wenn man nach der aktuellen Tabelle geht, dann begegnet die zweite Garnitur der Blaugrünen dem Gastgeber TSG Weinheim 2 auf Augenhöhe und könnte mit einem Sieg die Bergsträßer so überflügeln. Deutlich höher ist die Hürde für die SG Viernheim, die bei der SG Hohensachsen in der Rolle des Außenseiters ist.

TSG Weinheim 2 – TSV Amicitia Viernheim 2 (Sonntag, 14.30 Uhr): Im Derby der beiden Reserveteams gibt es keinen Favoriten, auch wenn die Weinheimer (Platz sieben) in der Tabelle zwei Zähler vor den Blaugrünen (Neunter) stehen. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld ohne große Ambitionen nach oben und ohne Abstiegsängste. Zuletzt zeigten die Viernheimer aber einen deutlichen Formanstieg, was sich in elf Punkten aus fünf Spielen niedergeschlagen hat. Dabei gab es Pflichtsiege wie zuletzt gegen Wallstadt 2 (8:3). Das Team von Trainer Tobias Kleiner nutzt mittlerweile auch seine Torchancen effektiver, muss in der Defensive aber noch deutlich stabiler werden. Ähnlich sieht es bei den Weinheimern aus, die ebenfalls schon oft ins Schwarze getroffen haben, aber auch viele Gegentreffer einstecken mussten. So auch beim 3:3 am vergangenen Sonntag im Derby beim Meisterschaftsmitfavoriten SV Schriesheim. Bisher stehen bei den Bergsträßern fünf Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche. Auffällig ist die Heimschwäche der Mannen von Trainer Oliver Endres.

Marco Guntram und die SG müssen sich in Hohensachsen beweisen. © Berno Nix

SG Hohensachsen – SG Viernheim (Sonntag, 14.30 Uhr): Der SG Viernheim würde nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen in Weinheim (0:6) und gegen Sandhofen (0:4) ein Erfolgserlebnis gut tun, selbst wenn es nur ein Unentschieden ist. Bei der SG Hohensachsen dürfte es allerdings schwer werden zu punkten, auch wenn die Hausherren auf dem eigenen Kunstrasenplatz bisher recht anfällig waren. Bei sieben Punkten aus fünf Spielen kann man nicht gerade von einem Heimvorteil sprechen. Trotzdem sind die Bergsträßer gegen die Südhessen favorisiert.

Die SG Hohensachsen belegt mit 17 Punkten den achten Tabellenplatz, konnte zuletzt aber nicht mehr überzeugen. Das trifft auch auf die Viernheimer zu, die als Elfter immer noch nah am Tabellenkeller rangieren. Dazu kommt die eklatante Auswärtsschwäche der Mannschaft von Trainer Ralf Dalmus, die in der Fremde erst einen Zähler eingeheimst hat (5:5 in Laudenbach). JR

