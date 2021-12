Verschärfte Regeln

Viernheim. Die Kirchenvorstände der Auferstehungsgemeinde und Christuskirchengemeinde haben aufgrund der neuen gesetzlichen Corona-Bestimmungen und der landeskirchlichen Empfehlungen neue Regelungen für Gottesdienste und Veranstaltungen beschlossen.

Für Gottesdienste gilt ab sofort an den drei Gottesdienstorten Auferstehungskirche, Gemeindezentrum und Friedenskirche 3G. Am Eingang ist ein gültiger Negativnachweis (geimpft, genesen oder getestet) vorzulegen. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren. Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche nehmen mit Negativnachweis oder dem Testheft der Schule teil. Ein Antigen-Testnachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Zudem wurde die Sitzordnung wieder geändert und die maximal zulässige Personenzahl weiter eingeschränkt. Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist einzuhalten – ausgenommen bei Personen aus einem Haushalt. Auch am Sitzplatz besteht Maskenpflicht.

Für Veranstaltungen gilt 2G. Chöre, Gesangsgruppen und Posaunenchor unterliegen für Proben und Auftritte der Regel 2Gplus, müssen also geimpft oder genesen sein und einen Test vorlegen. red