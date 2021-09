Vernissage mit japanischer Kunst

Viernheim. Bei der ersten Vernissage nach langer Corona-Auszeit lädt die Viernheimer Künstlerin Gerdi Gutperle in ihren Kunstraum zu einer faszinierenden Begegnung mit Kunst aus Japan ein. In Zusammenarbeit mit Dr. Claus-Peter Böhner-Fery von der Galerie Böhner hat sie die Ausstellung „13 Japanese Artists & Gerdi Gutperle“ gestaltet. Die Vernissage findet am Mittwoch, 29. September, statt und beginnt um 19 Uhr. Dabei werden die Corona-Schutzmaßnahmen berücksichtigt. Die Vielfalt der Exponate dieser internationalen Bilderschau vermitteln Gerdi Gutperle und Claus-Peter Böhner-Fery schon bei der Eröffnung. Die Laudatio von Kunsthistoriker Helmut Orpel vermittelt einen Einblick in die in hiesigen Breiten nur sehr wenig bekannte japanische Malerei. H.T.

