„Vernemer“ halten zusammen

Viernheim. „Die Entscheidung ging ganz schnell“, sagt Torsten Kühlwein und schaut zu seinem Kollegen Stefan Haas. Der nickt. „Wir sind alles Vernemer im Führungsteam bei Erdt“, erklärt er. „Da war schnell klar: Dieses Jahr spenden wir an das Viernheimer Hospiz.“ Jedes Jahr unterstützt das Familienunternehmen, das auf die Konfektionierung medizinischer Produkte spezialisiert ist, einen guten Zweck. Dieses Mal gingen 5000 Euro an das Hospiz Schwester Paterna. „Wir haben so viel Gutes aus der Bevölkerung über das Hospiz gehört“, erzählt Erdt-Geschäftsführer Kühlwein. „Wir sind dankbar, dass wir hier so etwas haben.“

Aquarellbild als Geschenk

Zur offiziellen Spendenübergabe bringen die beiden Abgesandten aus dem Erdt-Führungsteam keinen symbolischen Scheck mit, sondern lieber ein zusätzliches Geschenk: ein Aquarellbild der Berliner Künstlerin May Oliveira. „Super, das passt perfekt über das Klavier, das wir kürzlich auch gespendet bekommen haben“, sagt Janina Otte vom Leitungsteam des Hospizes. Vor allem aber kommt die finanzielle Unterstützung für sie wie gerufen. „Wir freuen uns sehr“, betont sie. Denn die laufenden Kosten des Hospizes würden nicht komplett von Kostenträgern wie den Krankenkassen übernommen. Fünf Prozent müssten selbst aufgebracht werden. „Da hilft diese Spende sehr, die Qualität unserer Arbeit hoch zu halten“, sagt Otte.

Konkret könnte die Spende mithelfen, den Garten des Hospizes zu verschönern. „Wir überlegen, Gartenliegen anzuschaffen, die auch für unsere mobilitätseingeschränkten Gäste geeignet sind“, berichtet Otte. Zudem lädt sie die beiden Vertreter von Erdt ein, sich die Liegen und überhaupt das ganze Hospiz Schwester Paterna bald einmal in Ruhe anzuschauen – sobald ein Besuch ohne Corona-Gefahr wieder möglich ist. mie