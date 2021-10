Vermeintlich leichte Aufgabe

Viernheim. Die Bilanz des Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim ist auch nach zwölf Spieltagen immer noch imposant. Elf Siege und erst ein Unentschieden stehen auf dem Fleißzettel der jungen Mannschaft, was natürlich Platz eins bedeutet. Am Sonntag soll um 15 Uhr diese Erfolgsserie gegen den FC Hochstätt Türkspor weiter fortgesetzt werden.

Die Südhessen zeigten zuletzt schwächere Vorstellungen und sollten die Mannheimer nicht unterschätzen. Mit Paul Ewen fehlt diesmal allerdings ein Erfolgsgarant der laufenden Saison. Der wieselflinke Linksaußen hat bereits sechs Tore selbst erzielt und mehrere Treffer vorbereitet. Am vergangenen Sonntag musste er wegen einer Knieverletzung frühzeitig ausgewechselt werden. „Was es genau ist, dass soll eine MRT-Untersuchung in der kommenden Woche klären“, hofft Spielertrainer Patrick Marschlich auf eine positive Diagnose.

Die bisherigen Spiele haben aber auch gezeigt, dass die Südhessen über genügend Alternativen verfügen, um solche Ausfälle zu kompensieren. Nach 39 Treffern in zwölf Spielen sollte der Angriff auch gegen Türkspor Hochstätt die nötigen Treffer beisteuern. Im Sturm bietet sich auch wieder Trainer Timo Endres an, der nach mehrmonatiger Verletzung wieder die Kickstiefel schnürt. Verlass ist auch auf die Defensive gewesen, die erst acht Gegentore zugelassen hat. Das ist auch ein Verdienst der beiden Torhüter Martin Rheingans und Ben Koppelmann, die sich zwischen den Pfosten abwechseln.

Die Hochstätter stehen als 14. derzeit auf einem Abstiegsplatz. Gleich fünf Teams müssen die Kreisliga am Saisonende verlassen, um wieder auf die Regelanzahl 16 zu kommen. Die Mannschaft von Trainer Mehmet Ali Topal schaffte erst zwei Siege und drei Unentschieden. Am vergangenen Sonntag wurde der VfR Mannheim 2 mit 2:0 besiegt. Deftige Niederlagen gab es beim 2:6 in Plankstadt und beim 0:6 gegen Leutershausen. Hochstätt hat allerdings erst elf Begegnungen absolviert und das Nachholspiel gegen den FC Germania Friedrichsfeld noch in der Hinterhand. JR

