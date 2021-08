Verkehr weicht Läufern aus

Viernheim. Wegen der Triathlonveranstaltung kommt es an diesem Wochenende, 28. und 29. August, zu Einschränkungen im Straßenverkehr rund um das Viernheimer Waldstadion. Gesperrt werden an beiden Tagen jeweils ab 8.30 Uhr die L 3111 zwischen Viernheim/Industriestraße und Hüttenfeld/Alfred-Delp-Straße. Außerdem wird in Viernheim die Lorscher Straße zwischen Stadionstraße und L 3111 komplett gesperrt sowie die Industriestraße zwischen L 3111 und Max-Planck-Straße (am Waldschwimmbad) halbseitig stadteinwärts.

Die Sperrungen werden am Samstag gegen 15.30 Uhr und am Sonntag gegen 13.30 Uhr aufgehoben. Der Verkehr wird über Hemsbach und Weinheim nach Viernheim und umgekehrt umgeleitet. Zudem wird es eine beschilderte Bedarfsumleitung von der A 5 über Hemsbach und Sulzbach geben.

Die Stadt Viernheim und der TSV Amicitia Viernheim bitten alle Verkehrsteilnehmer darum, die Straßensperrungen und Parkverbote zu beachten und den Hinweisen der Streckenposten Folge zu leisten. su