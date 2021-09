Verkaufsstand im Weltladen

Viernheim. Anlässlich seines fünfjährigen Bestehens und im Rahmen der Fairen Woche organisiert der deutsch- burkinische Freundeskreis Yaa Soma einen Verkaufsstand vor dem Weltladen, Rathausstraße 32.

Am Donnerstag, 16. September, von 11 bis 16.30 Uhr werden afrikanische Kunstgewerbeartikel, Korbwaren, Schmuck und Musikinstrumente verkauft. Außerdem sind Artikel aus burkinischen Stoffen und kleine Geschenkideen im Angebot. Der Erlös aus diesem Verkauf kommt wie immer vollständig den Schulen in Burkina Faso zu Gute. Außer am Stand können die Artikel auch bei Raumausstattung Blaess, Rathausstraße 78, während der Ladenöffnungszeiten erworben werden. red