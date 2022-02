Verfolger patzen

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia wollte am vergangenen Wochenende eigentlich das letzte Testspiel in der Wintervorbereitung bestreiten. Die Begegnung beim Bergsträßer Kreisoberligisten SG Unter-Abtsteinach wurde von den Odenwäldern aber kurzfristig abgesagt, die Blau-Grünen gehen also ohne Generalprobe in das erste Pflichtspiel nach der Winterpause, das am Sonntag, 6. März, 15 Uhr, gegen den FC Germania Friedrichsfeld, ansteht.

Trotzdem waren die Südhessen der große Gewinner des 18. Spieltags in der Kreisliga Mannheim, denn einige Konkurrenten um die Meisterschaft patzten und konnten den Rückstand auf die mit sieben Zählern führenden Viernheimer nicht verringern.

Nachholspiel am 23. März

So kassierte der ärgste Verfolger Rot-Weiß Rheinau eine überraschende 1:3-Heimniederlage gegen die Spvgg. Wallstadt, die sich ihrerseits wieder im Rennen um Platz zwei ins Gespräch brachte. Rheinau bleibt mit 40 Punkten Zweiter, dahinter folgt Wallstadt (38). Auch der bisherige Tabellendritte VfB Gartenstadt blieb ohne Punkte, verlor auf eigenem Platz gegen den Abstiegskandidaten FC Germania Friedrichsfeld überraschend mit 3:4 und fiel auf Rang vier zurück.

Der TSV Amicitia (47 Punkte) hat als souveräner Spitzenreiter dagegen noch eine Partie auf die Konkurrenz in der Hinterhand, kann den Vorsprung beim Nachholspiel auf eigenem Platz gegen den FV Leutershausen am 23. März also weiter ausbauen. Bis dahin darf sich das Team der Trainer Patrick Marschlich und Timo Endres allerdings keinen Ausrutscher erlauben. JR