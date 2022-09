Vereinsmeister stehen fest

Viernheim. Corona-bedingt mussten die Tischtennissportler des TV Viernheim zwei Jahre auf ihre Vereinsmeisterschaften warten. Kürzlich war es dann endlich so weit. In zwei Jugend- und zwei Herrengruppen wurden die Vereinsmeister ermittelt.

Das Turnier startete für die Jugend mit vier und die Schüler mit sieben Teilnehmern. Die Schüler ermittelten unter den drei Doppelpaarungen ihre Sieger: Die Goldmedaillen durften die Brüder Vasil und Michail Vasilev in Empfang nehmen. Silber bekamen Anni Albert und Mariam Sheni. Bronze ging an Leni Albert und Elian Göc.

In zwei Gruppen wurden die Finalteilnehmer ermittelt. Im Halbfinale besiegte Vasil Vasilev Anni Albert. Das zweite Halbfinale gewann Mariam Sheni gegen Michail Vasilev. Als Vereinsmeister der Schüler Einzel durfte Vasil Vasilev den Pokal in Empfang nehmen. Die Silbermedaille erspielte Mariam Sheni vor Michail Vasilev der nach einem spannenden Spiel gegen Anni Albert die Bronzemedaille bekam.

Bei den Jugendeinzelkonkurrenzen durften die Ersatzspieler Vasil Vasilev und Mariam Sheni parallel bei der Jugendkonkurrenz teilnehmen. Vereinsmeister der Jugend wurde erwartungsgemäß Emil Schubert vor Vasil Vasilev und Luis Illert. Zu den Medaillen erhielten die Spieler noch Urkunden und Gutscheine von Jugendwart Walter Haas.

Die Herren B-Klasse wurde mit den zwei Jugendlichen Emil Schubert und Mariam Sheni ergänzt. Vereinsmeister im Doppel wurden Nils Knapp/Philipp Thielmann vor Arkadiy Potashnikov/Walter Haas und Emil Schubert/Mariam Sheni. Die Einzelkonkurrenz wurde in einer Fünfergruppe jeder gegen jeden ausgespielt. Den Wanderpokal durfte Nils Knapp von Abteilungsleiter Daniel Jöst in Empfang nehmen. Vizemeister wurde Walter Haas vor Philipp Thielmann.

In der Herren A-Klasse wurden unter vier Paarungen die Sieger ausgespielt. Vereinsmeister im Doppel wurden Daniel Jöst/Alfred Tomys. Die weiteren Platzierungen gingen an Jürgen Kern und Michael Meder vor dem Duo Emil Schubert/Arkadiy Potashnikov. Anschließend ermittelten sieben Spieler in einer Vierer- und einer Dreiergruppe den Vereinsmeister im Einzel. Im Halbfinale standen sich Alfred Tomys und Michael Meder beziehungsweise Daniel Jöst und Jürgen Kern gegenüber. Das Spiel um den dritten Platz gewann letztendlich Michael Meder gegen Jürgen Kern. Zum Abschluss konnte Daniel Jöst als Vereinsmeister selbst den Siegerpokal in Empfang nehmen. Alfred Tomys wurde Vizevereinsmeister. red