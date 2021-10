Vereine treffen sich in Präsenz

Viernheim. Nach 20 Monaten Corona-Pandemie soll nun wieder ein Vereinsfrühschoppen als persönliches Treffen stattfinden. Geplant ist die Veranstaltung am Sonntag, 31. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im CdG-Vereinsheim, Großer Stellweg 5. Anmeldungen nimmt Harald Hofmann, vom Fachbereich Bürgerkommune und Engagement im Bürgerhaus unter der Telefonnummer 06204/988 407 oder per E-Mail an harald.hofmann@viernheim.de entgegen.

Hilfe während der Pandemie

Laut Tagesordnung stehen folgende Themen auf dem Programm: Wie geht es den Vereinsvorsitzenden nach 20 Monaten Corona-Pandemie? Was ist jetzt aktuell die Herausforderung? Welche Unterstützung ist gewünscht? Es gibt eine IInformation zu den Veranstaltungen und Aktivitäten, die von der Stadt Viernheim noch im Jahr 2021 geplant sind beziehungsweise für das Jahr 2022 in Vorbereitung sind. Die neue Leitung des Ordnungsamtes der Stadt Viernheim stellt sich vor. Und es gibt einen Austausch zu aktuellen Fragen der Corona-Verordnung.

Die Stadt Viernheim ist Teil eines Forschungsprojektes der Universität Siegen zum Thema Bürgermeisterkommunikation. Die Wissenschaftler wollen dafür den Vereinsfrühschoppen besuchen und beobachten, wie der Bürgermeister, die Vertreter der Stadtverwaltung und die Vereinsvorsitzenden miteinander kommunizieren.

Dazu werden an diesem Vormittag anonymisierte Ton- und Filmaufnahmen zur späteren vertraulichen Auswertung angefertigt. Sollten die Teilnehmer dagegen Einwände haben, sollten sie dies bei der Anmeldung mitteilen. Sonst gehen die Veranstalter davon aus, dass alle einverstanden sind.

3G-Regeln gelten

Die Zusammenkunft findet unter den 3G-Regeln statt. Die Teilnehmer tragen einen Mundschutz, bis sie ihren Platz im Vereinsheim eingenommen haben. Kurzfristige Änderungen werden den Teilnehmern per E-Mail mitgeteilt, wie die Veranstalter ankündigen. red