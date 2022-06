Vereine treffen sich

Viernheim. Nach den vielen Pandemie-bedingten Online-Veranstaltungen findet am Sonntag, 3. Juli, wieder ein Vereinsfrühschoppen in Präsenz statt, zu dem Bürgermeister Matthias Baaß die Vereinsverantwortlichen einlädt. Bei der Veranstaltung, die von 10 bis 12 Uhr in der TSV-Halle stattfindet, sollen gemeinsam Themen, welche die Vereine betreffen, vorgestellt und diskutiert werden. Auf der Tagesordnung stehen das Viernheimer Stadtfest, der Freiwilligentag und die Bundesgartenschau 2023.

Aber auch die Pandemie wird Thema sein. Matthias Baaß: „Ob es tatsächlich keine Corona-Einschränkungen mehr geben wird, wird sich erst im Herbst zeigen. Mehr als zwei Jahre mit erheblichen Einschränkungen haben die Situation im Ehrenamt aber verschärft.“ Dies betreffe die Besetzung von Vorstandspositionen und die Bereitschaft zur Mitwirkung im Verein. Daher sollen folgende Fragen diskutiert werden: Sind die Vereine Dienstleister oder Gemeinschaft? Sind neue Vorstandsstrukturen notwendig?

Anmeldungen unter Telefon 06204/98 84 07 oder per E-Mail an harald.hofmann@viernheim.de. red