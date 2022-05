Vereine feiern am Vatertag viele Feste

Viernheim. Viele Viernheimer Vereine laden an Christi Himmelfahrt zu ihrem Vereinsfest ein. Am Donnerstag, 26. Mai, wird in vielen Ecken der Stadt gefeiert. Gleich mehrfach können sich die Viernheimer am Vatertag mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken verwöhnen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen großen Kessel Gulasch gibt es beim ungarischen Kulturverein. © O. Pietsch

Der Startschuss zu den Vatertagsfesten ist bei den Sportschützen. Ab 9 Uhr wird Essen und Trinken im Schützenhaus und im Außenbereich angeboten. Die Gäste erwarten herzhafte Speisen vom Grill, leckere Kuchen und Kaffee sowie erfrischende Getränke.

Im Familiensportpark steigt ab 10 Uhr traditionell das deutsch-ungarische Grillfest mit kulinarischen Köstlichkeiten. Vor allem das Kesselgulasch lockt die Besucher in den Viernheimer Westen.

Ein paar Meter weiter lädt der MGV Liederkranz zum Schlachtfest am Vereinsdomizil ein. Festbeginn ist um 10 Uhr, die offizielle Eröffnung mit dem Liederkranz-Chor ist für 11 Uhr geplant. Weitere musikalische Beiträge haben der MGV 1846 und die Sänger-Einheit Viernheim angekündigt. Wie immer gibt es kühle Getränke zum Frühschoppen, kulinarische Köstlichkeiten wie Wellfleisch, Bratwürste sowie Hausmacher Spezialitäten am Mittag und ein reichhaltiges Kuchenbuffet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Viernheimer Vogelpark hat Eis-Manu im Kiosk einige Besonderheiten vorbereitet. Und voraussichtlich wird auch der neue Wirt der Gaststätte erstmals die Türen zum Lokal El Giorgio öffnen. Bei Roländer’s Imbiss geben sich die „Viernheimer Schlagerstars“ die Ehre. Der Vatertagsumtrunk in der Werner-von-Siemens Straße 2 beginnt um 11 Uhr, kurz danach werden die Sänger zu den Mikrofonen greifen und die Gäste mit bekannten Songs unterhalten. su