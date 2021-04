Vereine erleichtert über Saisonabbruch

Viernheim. Die Erleichterung bei den Amateurfußballern war auch in Viernheim groß, nachdem der badische Fußballverband vor wenigen Tagen die Saison nach wochenlangem Stillstand endgültig abgebrochen hat. Die bisher ausgetragenen Spiele werden annulliert. Es gibt keine Meister, keine Aufsteiger und auch keine Absteiger.

Für Ralf Schmitt, Abteilungsleiter beim TSV Amicitia, ist der Abbruch alternativlos. „So sehr wir diesen Sport auch lieben und uns eine Fortsetzung der Saison gewünscht hätten, gab es keine andere Lösung. Jetzt gilt es nach vorne zu blicken und, sofern es die Inzidenz zulässt, den Trainingsbetrieb unter Einhaltung unseres bewährten Hygienekonzepts aufzunehmen.“

Die Fußballsaison ist auch für die Viernheimer beendet. © Othmar Pietsch

Noch nicht abgesagt wurde der Pokalwettbewerb des Fußballkreises Mannheim, in dem die Blaugrünen vertreten sind. Hier stehen nur noch wenige Begegnungen aus. Diese könnten zur Not auch vor Beginn der neuen Saison ausgetragen werden.

Auch für Jugendkoordinator Uwe Beck war der Abbruch die einzig richtige Lösung. „Nach mittlerweile sieben Monate Pause würden drei Wochen Vorbereitung auf eine Fortsetzung der Punktspiele nicht ausreichen. So etwas würde selbst ein Profi nicht ohne Verletzungen überstehen.“ Außerdem gebe es Planungssicherheit gerade bei den Leistungsmannschaften. Die A- und B-Junioren spielen weiter in der Verbandsliga Nordbaden, die C-Junioren in der Landesliga Rhein-Neckar.

Auch für die Mädchen und Frauen des TSV Amicitia wurde beim Nachwuchs und der zweiten Mannschaft die Spielzeit abgebrochen. Beim Oberligateam ist das weitere Vorgehen noch offen. Hier sind neben Nordbaden auch Südbaden und Württemberg beteiligt und müssen eine gemeinsame Entscheidung treffen. „Wir planen bei den anderen Mannschaften aber bereits für die kommende Saison“, blickt Frank Schenkel nach vorne.

Bei der SG Viernheim wurde die Trainerfrage schon vor einigen Wochen beantwortet. Die Orangenen verpflichteten mit Ralf Dalmus und Claus Bopp ein Trainergespann, das im Herrenbereich des Fußballkreises Mannheim reichlich Erfahrung sammeln konnte. Mittlerweile wurde mit den Kickern des aktuellen Kaders gesprochen und nach neuen Spielern Ausschau gehalten. „Erste erfolgreiche Gespräche hat es schon gegeben“, verriet Thomas Buttler vom Spielausschuss des Vereins.

Für den stellvertretenden SG-Vorsitzenden Denis Treichel ist die Entscheidung der Verbandsoberen nachvollziehbar. „Uns kommt der Abbruch nicht ungelegen, denn wir müssen uns keine Gedanken mehr um den Klassenerhalt machen. Andererseits können wir uns um das Projekt Winterrasen kümmern, nachdem die Stadt ihre Zusage gegeben hat. Mit den Arbeiten könnte noch in diesem Sommer begonnen werden und im nächsten Jahr die Einweihung folgen.“

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachtet SG-Jugendleiter Francesco Ferraraccio die Entscheidung des Verbandes: „Den Kindern haben zuletzt das Training, die Spiele und das Zusammensein mit den Mannschaftskameraden sehr gefehlt. Deshalb wollen wir, sobald es die Zahlen zulassen, wieder den normalen Trainingsbetrieb aufnehmen.“