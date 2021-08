Verdienter Auswärtssieg

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim ist der Start in die neue Saison eindrucksvoll gelungen. Beim FV Leuterhausen kam das Team des Trainerduos Patrick Marschlich/Timo Endres zu einem verdienten 4:1-Auswärtssieg. Bei sommerlichen Temperaturen beeindruckten die Blau-Grünen vor allem durch eine gute Fitness, Spielwitz und großen Tordrang. Nach nicht einmal 20 Minuten stand es 3:0 für die Gäste, was schon eine Vorentscheidung bedeutete.

Vor der Partie hatten beide Teams fehlende Akteure beklagt. Leutershausens Spielertrainer Stefan Matthes musste laut eigener Aussagen auf zehn Kicker wegen Urlaubs und Verletzungen verzichten. Auf Viernheimer Seite konnte das Trainergespann Marschlich/Endres wegen Verletzungen ebenfalls nicht ins Geschehen eingreifen, dazu mussten Lammer, Schörghofer, Linhoff, Schmitt, Herbel und Rheingans ersetzt werden. Die Südhessen haben diese Ausfälle besser kompensiert. So standen mit Maximilian Ort, Luca Träger und Paul Ewen gleich drei Talente der letztjährigen A-Jugend in der Startelf, nach der Pause kam noch Deniz Alp Ülker dazu.

Der jugendliche Drang wurde schon nach sieben Minuten belohnt, als Philipp Haas die Vorarbeit von Sebastian Heinrich zur Führung verwertete. Nur drei Minuten danach bereits das 0:2. Diesmal profitierte Brandon Wiley von der Vorlage, die von Paul Ewen erneut über die linke Seite vorbereitet wurde. Das gleiche Strickmuster ging auf dem dritten Viernheimer Treffer voraus, diesmal schloss Ewen selbst ab (20.). Eine Unachtsamkeit bescherte den Hausherren noch vor dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer, als Jonas Meier-Küster nach einer Ecke einköpfen konnte. Auch nach Wiederanpfiff hatte der TSV Amicitia das Geschehen fest in der Hand. Nur bei den Kontern fehlte jetzt die Präzision. Zu mehr als dem Pfostenknaller durch Nicklas Rösch reichte es erst einmal nicht. Nach einer Ecke war es dann aber Luca Träger, der am langen Pfosten am höchsten stieg und den Ball zum 1:4 unter die Latte köpfte (58.). In den verbleibenden Minuten ließen es die Blau-Grünen etwas gemächlicher angehen, hatten aber dennoch weitere Torchancen.

Die Südhessen wechselten drei Mal aus, um Kräfte zu schonen, denn am Donnerstag, 19. August, 19 Uhr, steht bereits der zweite Spieltag an. Dann kommt der hoch gehandelte MFC 08 Lindenhof ins Waldstadion. Vielleicht ist dann auch Rene Helbig schon mit von der Partie, der vor wenigen Tagen vom Landesligisten FV Brühl zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist. JR

