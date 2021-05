Im Bereich des Alten Lampertheimer Wegs in Höhe der Kleingartenanlage Am Forst (Zufahrt zur Lampertheimer Straße/“Panzerstraße“) sind verdächtige Fleischstücke entdeckt worden. Darauf hat die Stadtverwaltung Viernheim am Montagnachmittag hingewiesen. Ob es sich dabei um achtlos weggeworfene Fleischreste oder eventuell um Giftköder handle, stehe

...