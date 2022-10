Vier Männer im Alter zwischen 35 und 53 Jahren sind wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft. Sie stehen im dringenden Verdacht, mindestens seit Januar dieses Jahres im Raum Mannheim mit Betäubungsmitteln gehandelt und gewinnbringend an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Im

...