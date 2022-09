Verbunden dank Liedern und Gebeten

Viernheim. „Hilfe, wenn sie nicht mehr wissen, an welcher Haltestelle sie aus dem Bus aussteigen müssen. Zeit, wenn nach den passenden Worten und Sätzen gesucht wird. So bleiben Betroffene verbunden.“ Pfarrer Thomas Blöcher greift das Motto des Welt-Alzheimertags auf: „Demenz – verbunden bleiben“.

Zusammen mit Gemeindereferent Herbert Kohl feiert er einen ökumenischen Gottesdienst in der Innenstadt, bei dem auf die Erkrankung aufmerksam gemacht wird. Die Seelsorger verglichen die biblischen Figuren Naomi und Ruth und ihre Geschichte mit möglichen Situationen von Demenzerkrankten und ihren Angehörigen. Und das „Verbunden bleiben“ klappt mit bekannten Liedern und Gebeten auch beim Singen und Beten

Vor dem Gottesdienst waren Viernheimer zum Kaffeetrinken und Kuchenessen auf dem Apostelplatz eingeladen – egal ob betroffen oder nicht. Viele sind gezielt zum Austausch gekommen, andere unterbrechen spontan ihren Bummel durch die Innenstadt und setzen sich für ein Stück Blechkuchen. Hermann Wunderle und Richard Werle begleiten den Kaffeenachmittag musikalisch, dazu gibt es Informationen über Demenz.

Beate Preuss vom SeniorenBüro stellt zum Beispiel die Vision des Demenznetzes vor: eine Demenz-WG in Viernheim. „Die Krankheit wird immer mehr Menschen betreffen, und selten ist die Pflege durch die eigenen Angehörigen möglich“, erzählt Preuss. In einer Wohngemeinschaft könnten Demenzkranke ein familiäres Umfeld haben und dabei adäquat versorgt und betreut werden. „Was uns dazu noch fehlt, ist eine geeignete Immobilie“, sagt Preuss. Benötigt wird eine große Wohnung oder ein Haus mit etwa neun Zimmern, Gemeinschaftsräumen, mindestens zwei Bädern und Garten oder Hof.

Das Demenznetz in Viernheim – ein Zusammenschluss von Stadtverwaltung, Institutionen, Medizinern und Privatpersonen – hat es sich zur Aufgabe gemacht, an Demenz erkrankte Menschen und deren Angehörigen im Alltag zu begleiten und zu unterstützen, das Thema Demenz in die Öffentlichkeit zu tragen und vorhandene Berührungsängste abzubauen sowie die Teilhabe der Menschen mit Demenz am gesellschaftlichen Leben zu fördern und zu ermöglichen. su