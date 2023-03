Veränderungen im Vorstand

Viernheim. Zwei neue Mitglieder verstärken künftig den Vorstand des Handballfördervereins Viernheim. Bei der Mitgliederversammlung wurden der Vorsitzende Gerhard Venske, sein Stellvertreter Peter Köhler und Pia Koob als Kassiererin einstimmig im Amt bestätigt. Neue Schriftführerin ist Manuela Schäfer. Ausgeschieden ist Tobias Kuder, Gründungsmitglied des Fördervereins. Neben Monika Häfele und Wolfgang Koob wird Carmen König als Beisitzerin den Vorstand unterstützen. Die Kassenprüfung wird im kommenden Jahr von Sigrid Weikert und Daniel Wetzel übernommen.

Der Vorsitzende Gerhard Venske berichtete über die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr. „Wir hatten immer noch mit den Nachwehen der Coronazeit zu kämpfen“, es hätten auch nicht alle geplanten Veranstaltungen stattfinden können. Immerhin traf sich die Vereinsfamilie zum Ostereierschießen im Frühjahr und im Sommer bei der Mannschaftsvorstellung. „Wir haben uns vor allem über den unglaublichen Zuspruch aus dem Jugendbereich gefreut, da haben wir gespürt, dass die Abteilung lebt und für die Zukunft gut aufgestellt ist“, blickte Venske auf den Tag zurück. Der Förderverein organisierte außerdem die Bewirtung bei zwei Heimspieltagen, einmal unter dem Motto „Oktoberfest“ und einmal als „Italienische Nacht“.

Die Neuwahlen wurden durch Wahlleiter Peter Hoffmann vorgenommen. Der Vorsitzende des TSV Amicitia fand viele lobende Worte für die nie geglaubte Entwicklung des Vereins. Auch der stellvertretende Abteilungsleiter der Handballer, Ralf Schaal, unterstrich in einem kurzen Statement die Bedeutung des Fördervereins für den Handballsport in Viernheim.

Zum Schluss gab Gerhard Venske noch einen Ausblick auf das, was 2023 geplant ist. Beim letzten Heimspieltag am 29. April werden die Gewinner der Aktion „Handballspielfeld“ gezogen. Am 30. April radeln die Förderer zur Spargelwanderung nach Lampertheim, Treffpunkt für die gemeinsame Abfahrt ist um 10 Uhr am Taubenheim.

Zur neuen Saison 2023/24 gibt es neue Mitgliedsausweise, die beim 25. Helmut-Osada-Cup im August an die Mitglieder ausgegeben werden. Die Ausweise berechtigen weiterhin zum freien Eintritt bei allen Heimspielen der Viernheimer Handballer. Die Vorstellung der Mannschaften für die Saison 2023/24 ist für Samstag, 2. September, auf dem Gelände an der Lorscher Straße geplant. su