Vanessa Herre macht auf sich aufmerksam

Viernheim. Wenn der deutsche Fußballbund in den nächsten Tagen die Spielerinnen für die neue U16-Nationalmannschaft sichtet, ist auch eine Spielerin des TSV Amicitia Viernheim dabei: Vanessa Herre wurde für den Sichtungslehrgang nominiert.

Die junge Fußballerin hat das Fußballspielen in ihrem Wohnort Heddesheim begonnen. Vor fünf Jahren wechselte sie dann nach Viernheim und war beim TSV Amicitia hauptsächlich in den Jungs-Mannschaften im Einsatz. Zuletzt war sie für die C1-Jungs in der Landesliga am Ball und unterstützte an spielfreien Tagen die B1-Juniorinnen in der Oberliga. Zusätzlich zum Vereinstraining besuchte sie vier Jahre lang das Training im DFB-Stützpunkt.

Vanessa Herre (am Ball) wurde für einen DFB-Lehrgang nominiert. © Sandra Usler

Beim badischen Fußballverband nimmt die Abwehrspezialistin seit Jahren regelmäßig an den Lehrgängen und Trainingseinheiten der Auswahlmannschaften teil. Mit der U16 reiste sie im April zum Länderpokal in Duisburg. Dort trafen die Spielerinnen der Jahrgänge 2006 und 2007 der einzelnen Landesverbände aufeinander. Bei ihren Einsätzen im „Team Baden“ spielte sich Vanessa Herre in die Notizbücher der Sichter.

In diesen Tagen kam dann die Einladung des DFB: Zusammen mit 26 weiteren Spielerinnen des Jahrgangs 2007 wird die Fußballerin des TSV Amicitia am Sichtungslehrgang teilnehmen, weitere 28 Akteurinnen kommen in einem zweiten Lehrgang zusammen.

Aus diesem Spielerinnenkreis wird dann im Sommer die neue U16-Nationalmannschaft gebildet. Wenn es Vanessa Herre in den Kader schafft, wird im Spieleraufgebot dann ein neuer Verein hinter ihrem Namen zu lesen sein: Die talentierte Fußballerin wechselt und spielt in der neuen Runde für die Juniorinnen von 1899 Hoffenheim in der B-Juniorinnen-Bundesliga. su