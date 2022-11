Väter im Mittelpunkt

Viernheim. Am 19. November ist Internationaler Männertag. Aus diesem Anlass organisiert das Gleichstellungsbüro in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Viernheim und im Rahmen des monatlichen Gleichstellungstreffs am Mittwoch, 16. November eine Lesung mit dem Autor Tobias Moorstedt und seinem Buch „Wir schlechten guten Väter: Warum Männer sich erfolgreich gegen Familienarbeit wehren – und warum wir das dringend ändern müssen“. Alle interessierten Eltern – vor allem Väter – sind eingeladen. Die Lesung findet um 19 Uhr im Awo-Familienzentrum, Kirschenstraße 79, in Viernheim, statt. Eine vorherige Anmeldung zur Lesung ist erforderlich. Sie ist möglich per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/98 83 64. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Tobias Moorstedt beschreibt eindrucksvoll den Widerspruch für Männer, sich der Familienarbeit entziehen zu können, weil patriarchale Strukturen das unterstützen und dem Verlust, den Männer erleiden, wenn sie sich eben nicht kümmern oder auf einmal doch die (Un-)Vereinbarkeit von Kind und Karriere ausgesetzt sind“, erklärt Maria Lauxen-Ulbrich, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Viernheim

Tobias Moorstedt erzähl selbstkritisch aus dem Familienalltag. © Frank Stolle

Tobias Moorstedt, geboren 1977, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München und studierte Politik, Soziologie und Literaturwissenschaft in München und New York. Er hat die Redaktionsagentur Nansen & Piccard mitgegründet. Er lebt mit seiner Familie in Kronberg im Taunus. red