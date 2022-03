USC-Senioren feiern zwei Vizemeistertitel

Viernheim. Am vergangenen Wochenende waren die Bowling-Seniorinnen und Senioren zur Austragung der Landesmeisterschaft im Trio auf den Bahnen. In der Altersgruppe B/C der Damen starteten zwei Trios, eines aus den Reihen des USC, das zweite setzte sich aus Spielerinnen von drei Vereinen zusammen. An den Wettbewerben der Senioren nahmen neun Trios der Altersklasse A, sieben Trios in der Altersklasse B und ein Trio in der Altersklasse C teil. Aus Viernheim spielten in der Altersklasse A zwei Teams, das dritte Team mit Beteiligung eines USC-Spielers und in der Altersklasse B zwei Teams. In der Altersklasse C war der USC nicht vertreten. Alle Klassen mussten sechs Spiele in einer Vorrunde absolvieren, danach zogen die sechs Erstplatzierten in das Finale ein.

Im Vorlauf der Seniorinnen B belegte das aus Spielerinnen des TSV/USC und BSV bestehende Team mit Monika Prätorius, Inge Glück und Angelika Koczor den ersten Platz mit 3376 Pins vor den USC Spielerinnen Karin Lischka, Petra Egner und Martina Kolbenschlag mit 3164 Pins.

Im Wettbewerb der Senioren A lag nach dem Vorlauf das Trio Hans-Peter Eberspach, Christopher König und Martin Grewe (USC/BSV Mannheim) mit 3663 Pins in Führung. Zweite waren das USC-Team mit Michael Betzold, Bernhard Kemmer und Bernd Frey (3662). Den siebten Platz erspielten sich Andreas Preiser, Gerd Kugler und Jürgen Leitner (3148).

Im Wettbewerb der Senioren B belegten Michael Luser, Werner Gehring und Horst Becherer den dritten Platz (3290), während Hans-Jürgen Dürholt, Uwe Kolbenschlag und Robert Schroth (3057) den sechsten Rang einnahmen.

52 Pins fehlen

Das USC-Team mit Karin Lischka, Petra Egner und Martina Kolbenschlag verbesserte sich im Finale im Wettbewerb der Seniorinnen B zwar deutlich, musste sich mit insgesamt 6371 Pins dennoch geschlagen geben. Zum Titel fehlten am Ende 52 Pins. Meister wurde das Trio Monika Prätorius, Ingeborg Glück und Angelika Koczor.

Im Finale der Senioren A setzte sich das Trio Roland Lust, Joachim Koob und Peter Thüry 7427 Pins durch und holte sich den Meistertitel. Hans-Peter Eberspach, Christopher König und Martin Grewe mussten sich mit 7276 Pins mit der Vizemeisterschaft abfinden. Den dritten Platz nahmen die Viernheimer Michael Betzold, Bernhard Kemmer und Bernd Frey (7099) ein. Das Team aus den Reihen des USC mit Andreas Preiser, Gerd Kugler und Jürgen Leitner belegte am Ende den achten Rang mit 3163 Pins.

Im Wettbewerb der Senioren B siegte das Trio des BV Mannheim vor dem Team des BSV Mannheim. Die beiden Viernheimer Teams konnten in dieser Altersklasse im Kampf um die Spitzenplätze nicht mithalten. Michael Lauser, Werner Gehring und Horst Becherer landeten mit 6421 Pins auf dem undankbaren vierten Platz. Hans- Jürgen Dürholt, Uwe Kolbenschlag und Robert Schroth lagen am Ende mit 6215 Pins auf dem sechsten Platz. red