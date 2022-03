USC-Akteure zeigen gute Leistungen

Viernheim. Die aktiven Bowling-Damen und Herren des IVBB waren zu den Landesmeisterschaften im Einzel eingeladen. Sie waren für ihre Vorläufe in Ludwigshafen und Viernheim auf den Bahnen. Zum Start hatten sich insgesamt drei Damen und sechs Herren aus den Reihen des USC Viernheim angemeldet.

An beiden Spielorten war jeweils eine Serie von sechs Spielen zu absolvieren, in denen sich die sechs bestplatzierten Damen und die 18 Besten der Herren für die Zwischenrunde qualifizierten. Im Wettbewerb der Damen konnte die USC-Spielerin Stefanie Blaesing-Oellien erst im zweiten Vorlauf mit insgesamt 2419 Pins die Tabellenführung übernehmen. Mit ihr zog Ingeborg Glück, ebenfalls USC, mit 1992 Pins auf dem sechsten Platz in die nächste Runde ein. Dagmar Schmand verfehlte mit 1992 Pins dieses Ziel nur knapp.

Bei den Herren setzte sich der Viernheimer Peter Blaesing, der im ersten Vorlauf mit einem 300er-Spiel glänzte, mit 1505 Pins zunächst an die Tabellenspitze. Auf den Heimbahnen konnte er am Sonntag nur noch 1320 Pins erzielen und musste Lukas Eder von Germania Mannheim, der es auf insgesamt 2856 Pins brachte, an sich vorbeiziehen lassen.

Vier weitere Spieler des USC er-reichten die nächste Runde. Stefan Fackel-Kretz behauptete sich mit 2563 Pins auf Rang sieben, Lars Wagner kam mit 2437 Pins auf Rang zehn und Christian Kennke mit 2238 Pins auf Rang 18. Thomas Jung, ebenfalls USC Viernheim, verpasste mit seinen insgesamt erzielten 1861 Pins den Einzug in Zwischenrunde. red