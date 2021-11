Viernheim. Weiterhin unklar ist die Ursache des Brandes vom Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Lamberth-Straße, bei dem vier Personen verletzt wurden (wir berichteten). Auch zur Höhe des Sachschadens gibt es bislang keine Erkenntnisse. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen werden Gutachter und Brandermittler das Gebäude spätestens am Freitag untersuchen. Drei

...