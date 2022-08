Urlaub als Thema

Viernheim. Am Mittwoch, 10. August, laden das Demenznetz und die Selbstverwaltete Begegnungsstätte (SBS) 55+ von 9.30 bis 11.30 Uhr zum Café Kontakt ein. Ein gemeinsames Frühstück sowie Live-Musik, die das Thema Urlaub, Sommer, Sonne, Strand und Meer aufgreift, stehen ebenso auf dem Programm wie die ein oder andere Urlaubsgeschichte. Auch alte, zum Teil längst vergessene Urlaubsutensilien oder Mitbringsel wird das Team präsentieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren, besonders auch an Menschen mit Demenz und deren Angehörige, die gerne für zwei Stunden mit anderen Menschen in schöner Runde eine Auszeit genießen möchten. Das Café Kontakt findet jeden zweiten Mittwoch im Monat von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr in der SBS 55+ Am Schillerplatz 1a statt. Die nächsten Termine sind am 14. September, am 12. Oktober, 9. November und am 14. Dezember. red