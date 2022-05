Urbedürfnis nach Wärme

Viernheim. . Ein Online-Kurs des Familienbildungswerks (FBW) zur Babymassage beginnt am Mittwoch, 1. Juni, 12 Uhr. Die vier Einheiten dauern jeweils eine Stunde. Die Leitung übernimmt Hebamme Nicole Hofmann. Eltern lernen laut FBW in dem Kurs, wie sie das Urbedürfnis ihres Säuglings nach Wärme, Zärtlichkeit und Berührung stillen können. Mit sanften Händen wird das Kind gestreichelt und massiert, es entspannt sich und fühlt sich geborgen. Die Kunst der indischen Babymassage nach Frédérick Leboyer ist hilfreich bei Schlafproblemen und kleinen Wehwehchen. Die Gebühr beträgt 28 Euro. Anmeldungen nimmt das FBW unter Telefon 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Internetseite familienbildungswerk.de entgegen. su

