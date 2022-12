Upcycling steht hoch im Kurs

Viernheim. Die Menschen in Viernheims afrikanischer Partnerstadt Satonévri in Burkina Fasos bekanntem Département Silly tun es schon seit Jahren: Sie bauen Spielzeuge und kleine Kunstobjekte aus verwertbarem Abfall. Mit etwas Kreativität landet etwas Einzigartiges im Regal, was zuvor für den Müll bestimmt war. Nun lädt das Museum im Rahmen der Familienwerkstatt am Sonntag, 15. Januar, von 14.30 bis 16 Uhr, Kinder ab vier Jahren in Begleitung Erwachsener zu einem Kurs ein, um das Handwerk des Upcyclings kennenzulernen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Kreativität lässt sich Abfall in Neu-wertiges verwandeln. © netrun78|123rf.com

Beim Upcycling werden Abfallprodukte oder scheinbar nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt. Bei dieser Form des Recyclings kommt es zu einer stofflichen Aufwertung. Während der Aktion unter fachkundiger Anleitung werden die Teilnehmenden überrascht sein, was aus verwertbarem Abfall alles hergestellt werden kann.

Eltern und Kinder zusammen aktiv

Mehr zum Thema Kultur Smilla und Tilda zu Gast in Heddesheim Mehr erfahren

Mit der Reihe „Familienwerkstatt“ bietet das Museum Viernheim seit Anfang des Jahres 2022 Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, gemeinsam zu Werken. Beim gemeinsamen Arbeiten treten unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten zutage, sodass sich Kinder und Erwachsene gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können.

Treffpunkt für den Kurs unter der Leitung von Antje Gräfe ist das Museum Viernheim (Berliner Ring 28). Die Kosten für Kinder betragen vier Euro und für Erwachsene einen Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und ab sofort im Museum unter der E-Mail-Adresse museum@viernheim.de oder telefonisch ab dem 2. Januar unter der Rufnummer 06204/ 9 29 20 71 möglich. red