Unterwegs im Schwarzwald

Viernheim. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres stand für den Jahrgang 1951/52 wieder traditionell ein mehrtägiger Ausflug mit dem Bus im Terminkalender – diesmal ging es in den Schwarzwald.

Bereits um 7 Uhr ging es pünktlich los, und bereits zwei Stunden später wurde auf dem Rasthof Baden-Baden das traditionelle Sektfrühstück abgehalten. Dazu gab es leckeren Leberkäse, den Busfahrer Manfred aus dem Frankenland mitgebracht hatte. Weiter ging es dann nach Freudenstadt. Hier konnten die Teilnehmer die Innenstadt mit dem riesigen Marktplatz erkunden. Das nächste Ziel und zugleich das Highlight des ersten Tages war die Besichtigung mit Bierprobe in einer Klosterbrauerei. Weiter ging es nach Schallstadt bei Freiburg, wo der Jahrgang sein Quartier für die nächsten Tage erreichte.

Am zweiten Tag ging es nach Freiburg. Die Stadtführung wurde zu Fuß und mit der Tram zu einem interessanten und beeindruckenden Erlebnis. Zunächst ging es in den Stadtteil Vauban. Das Quartier Vauban ist der neueste Stadtteil von Freiburg und zum großen Teil autofrei und selbstverwaltet. Er gilt trotz seiner dichten Besiedelung als einer der modernsten Stadtteile in Deutschland. Auch die kulturelle Vielfalt ist bewundernswert.

Weiter ging es in den Stadtteil Rieselfeld. Dort ist in der Kirche Maria Magdalena sowohl die katholische als auch die evangelische Glaubensrichtung beheimatet. Die beiden Bereiche können gemeinsam oder durch bewegliche Betonwände getrennt genutzt werden. In der Innenstadt endete die Stadtbesichtigung. Zurück im Hotel stand ein geselliger Abend auf dem Programm, bei dem Busfahrer Manfred für musikalische Unterhaltung sorgte.

Nach dem doch etwas anstrengenden Tag in Freiburg war eine Busfahrt quer durch den Schwarzwald angesagt. Die abwechslungsreiche Fahrt wurde dank einer kompetenten und unterhaltsamen Reiseführerin zu einem abwechslungsreichen Erlebnis.

Die erste Station der Fahrt war Staufen, ein wunderschöner alter Ort im Breisgau. Weiter ging es durch das Münstertal zu einer Brauerei. Dort entstand auch das Jahrgangsfoto. Vorbei am Schluchsee und über den Feldberg war der Dom in St. Blasien das nächste Ziel. Der Titisee durfte natürlich auch nicht fehlen, und nach einem kurzen Halt an der Benediktinerabtei Sankt Peter im Glottertal ging es zurück nach Schallstadt. Nach dem Abendessen hieß es dann Koffer packen.

Rückreise über Frankreich

Auch die Rückreise über Frankreich wurde noch einmal zu einem ereignisreichen Tag. In Neuf-Breisach besichtigten die Jahrgangsmitglieder zu Fuß die Festungsanlagen, die von Prestre de Vauban erbaut wurden und nach dem auch der Stadtteil in Freiburg benannt ist.

Danach ging es nach Colmar in den Stadtteil Klein-Venedig. Hier fuhren die Teilnehmer mit dem Stocherkahn durch die verwinkelten Kanäle. Mit der Besichtigung der Altstadt mit den Fachwerkhäusern und dem Münster endete der Jubiläumsausflug. Zurück in Deutschland gab es noch einen kulinarischen Abschluss in Flemlingen. red