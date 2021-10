Unterstützung wieder vor Ort

Viernheim. Den Teilnehmern des Gesamttreffens der Viernheimer Selbsthilfegruppen war die Erleichterung anzumerken, endlich wieder ohne technische Hilfsmittel präsent sein zu können und frühere Angebote wieder aufzugreifen.

„Gerade für psychisch Erkrankte sind diese persönlichen Austauschmöglichkeiten von enormem Wert. Da ist die Gruppe wie eine Familie, in der man sich fallenlassen kann“ beschreibt Harald Hofmann, Leiter der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS), das Dilemma der vergangenen Monate. Während der Corona-bedingten Einschränkungen waren Telefonate, Videoschalten oder Einzeltreffen die einzigen Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen über seine Krankheit oder Probleme auszutauschen.

Die Selbsthilfegruppen „Liselotte Zwiespalt – Frauen gegen Depressionen“ und „Leben mit und nach Krebs“ gaben im Rahmen des Gesamttreffens in der Cafeteria der Kulturscheune offiziell ihre Auflösung bekannt und wurden von Harald Hofmann mit lobenden Worten verabschiedet. Dabei dankte er beiden für das jahrelange Engagement, das oft auch mit großen persönlichen Mühen verbunden war.

Brigitta Sauer, ehemalige Leiterin der Krebs-Selbsthilfegruppe, steht unter der Telefonnummer 06204/76 34 6 allerdings für eine telefonische Beratung zur Verfügung. So können Menschen, die eine Krebsdiagnose erhalten haben, erste Informationen im Umgang mit der Krankheit bekommen.

Die Vertreterinnen der gemischten Depressionsgruppe bedauerten die Auflösung der Frauen-Depressionsgruppe, da es immer noch einen großen Bedarf an gegenseitigem Austausch gebe und dieser ab einer bestimmten Gruppengröße nicht mehr uneingeschränkt geleistet werden könne. Deshalb wurde angeregt, eine reine Frauen-Gruppe zu initiieren. Interessierte können sich bei der Kontaktstelle im Bürgerhaus melden.

Eine weitere Verabschiedung gab es beim Personal der städtischen Kontaktstelle. Sabrina Eufinger, jahrelang die Säule und erste Ansprechpartnerin der Viernheimer Selbsthilfe, ist im Amt für Kultur, Bildung und Soziales (KuBuS) mittlerweile stellvertretende Amtsleiterin. Ihre Aufgaben im Rahmen der Selbsthilfe wurden an Christian Goebel übertragen, der das Team seit Mitte September unterstützt.

Die Begleitung und Unterstützung der bestehenden Gruppen, die Gründung neuer Initiativen und die Vertretung der Viernheimer Kontaktstelle in der Landesarbeitsgemeinschaft der Hessischen Selbsthilfekontaktstellen sind die künftigen Aufgaben von Christian Goebel und Harald Hofmann. Außerdem soll am 20. März kommenden Jahres wieder ein Selbsthilfetag in Präsenz stattfinden.