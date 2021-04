Unterstützung für zugewanderte Familien

Viernheim. Stolz halten Rihab und Ezeddin Fawal mit ihrer Tochter Lana das Zertifikat in den Händen, das ihnen Bürgermeister Matthias Baaß im Beisein der beteiligten Akteure des Vereins Lernmobil bei einem offiziellen Termin in kleinstem Rahmen überreichte. Beide nahmen mit sechs weiteren Paaren erfolgreich an dem Bildungsprogramm „Als Familie sind wir stark!“ teil. Stellvertretend für alle Teilnehmenden nahmen sie das Zertifikat in Empfang.

Der Kurs mit insgesamt zehn Modulen und jeweils zwei Stunden soll geflüchteten und neu zugewanderten Familien das Ankommen in Deutschland erleichtern. Dabei erhalten die Eltern ausführliche Informationen zur Vielfalt von Familienformen, zum Bildungs- und Lernverständnis und zu ihren elterlichen Rechten und Pflichten in Deutschland. Mütter und Väter lernen so, die Entwicklung ihrer Kinder in der neuen Heimat unter den bestehenden Bedingungen besser zu begleiten und zu fördern.

Betreut werden sie dabei von speziell ausgebildeten Trainerinnen und Trainern, die selbst über interkulturelle Erfahrungen verfügen. Unterstützt wird der Verein Lernmobil bei diesem Projekt von der Hessenstiftung „familie hat zukunft“ und dem Sozialministerium des Landes Hessen.

Rolle als Familie im Fokus

Besonderen Dank richtete Bürgermeister Matthias Baaß an die Geschäftsführung des Vereins, Brigitta Eckert, sowie die Projektkoordinatorin Selma Emekci und die Trainerin Siham Atris, die das Projekt vor einigen Jahren ins Leben riefen und seitdem anbieten.

„Das Familienprogramm wäre sicher vielen Eltern in Deutschland eine Hilfe“, ist Baaß überzeugt. Denn der Kurs behandle viele wichtige Fragen in Bezug auf die Rolle als Familie und die Verantwortung von Eltern, die niemand in einer Schule erlernen könne. „Und die Herausforderung als Familie ist noch größer, wenn diese in ein Land kommt, in der sie nicht aufgewachsen ist“, so Baaß.

Der Kurs startete im Herbst 2019 und musste aufgrund der Corona-Pandemie gut ein Jahr pausieren. Das letzte Modul wurde dann online durchgeführt. „Vielen Dank für Ihre Ausdauer und den Willen, den Kurs trotz der langen Unterbrechung zum Abschluss zu bringen“, freut sich die Projektkoordinatorin Selma Emekci zusammen mit der Trainerin Siham Atris.

Das Fazit von Seiten der Familie Fawal ist durchweg positiv: „Der Kurs war eine große Bereicherung und wir fühlen uns sehr wohl in Viernheim“, wie Mutter Rihab berichtet. Neben den Eltern konnte auch Tochter Lana, die teilweise die Übersetzung übernahm, viele wichtige Erfahrungen für sich selbst mitnehmen.

Für die nächsten zwei Kurse, die demnächst online stattfinden werden, sind bereits 16 Elternpaare angemeldet. Weitere Informationen zu dem kostenlosen Bildungsprogramm „Als Familie sind wir stark!“ des Vereins Lernmobil erhalten Interessierte auf der Homepage unter lernmobil-viernheim.de oder per Telefon unter 06204/74 02 51. red