Unterstützung für Kinder

Viernheim. Ein großes Weihnachtsgeschenk bekam die Initiative „Schuldudd“ der katholischen Kirche. Die drei „Wollweiber“ überreichten einen Scheck über 2000 Euro.

Elisabeth Haas, Petra Klingenstein und Johanna Neudörfer engagieren sich mit ihren handwerklichen Fähigkeiten und ihrem Hobby Stricken ehrenamtlich für gemeinnützige Organisationen. Über das Jahr stricken sie Mützen, Schals sowie Socken und verkaufen sie im Spätherbst. Unterstützt wurden sie bei den Verkaufsaktionen von Alexandra Haas vom Friseurteam Hairlex und Sabine Mandel vom gleichnamigen Friseursalon. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der Strickwaren wurde nun an die „Schuldudd“ und die Lernpaten überreicht. „Uns ist es wichtig, dass das Geld vor Ort bleibt“, erklärte Johanna Neudörfer, „damit auch diejenigen, die unsere Sachen kaufen, eine Verbindung zum Spendenempfänger haben.“

Die Entscheidung der „Wollweiber“ fiel auf die „Schuldudd“, eine Initiative der Gemeindecaritas der katholischen Kirche in Viernheim. Die „Schuldudd“ unterstützt einerseits Familien, die nicht in der Lage sind, ihre Kinder mit den nötigen Materialien für den Schulbesuch auszustatten. In Zusammenarbeit mit Grundschullehrern wird außerdem an zwei Tagen in der Woche ein Nachhilfe- und Übungsunterricht angeboten, betreut werden die Grundschulkinder dabei von ehrenamtlichen Lernpaten. „Die „Schuldudd“ ist wichtig, weil sie für eine gute Zukunft der Kinder sorgt und die Gaben und Fähigkeiten der Mädchen und Jungen gefördert werden“, erläuterte Gemeindereferent Herbert Kohl. Deshalb habe man auch immer Bedarf an Lernpaten. „Es ist ein Ehrenamt, das mit ganz viel Zeit und Arbeit verbunden ist“, bedankten sich die „Wollweiber“ für das Engagement der erwachsenen Lernpaten und überreichten den Spendenscheck über 2000 Euro.

Eine stolze Summe für die kleine Strickgruppe – oder, wie Herbert Kohl mit einem Augenzwinkern meinte: „Da muss eine alte Frau lang für stricken.“ su