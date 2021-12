Unterstützung für junge Kicker

Viernheim. Wie viele andere Viernheimer Betriebe auch verzichtet das Sanitär- und Heizungsbauunternehmen Kiss & Waldecker in der Vorweihnachtszeit schon seit Jahren auf Geschenke für Kunden und Lieferanten. Stattdessen wird das eingesparte Geld an Vereine oder Projekte in der Stadt als Spende weitergegeben. In diesem Jahr wurde die Fußballjugend des TSV Amicitia Viernheim mit einem Betrag von 1000 Euro bedacht. Udo Fetsch vom Förderverein der Fußballabteilung der Blaugrünen freute sich bei der Spendenübergabe im Firmensitz in der Rathausstraße über den symbolischen Scheck aus den Händen von Melanie und Benjamin Waldecker. „Dafür wurde der Förderverein ins Leben gerufen, um die Nachwuchsarbeit der Fußballabteilung zu stärken. Bei der Vielzahl an Kindern und Jugendlichen werden im Trainingsalltag natürlich viele Dinge benötigt“, sagte Fetsch.

Benjamin Waldecker ist selbst Jugendtrainer beim TSV Amicitia und weiß auch genau, an was am meisten mangelt. „Für ein gutes Kindertraining braucht man nicht nur Bälle, sondern auch kleine Tore für die neuen Spielformen, Trainingsleibchen oder Koordinationsleitern. Mit unserer Spende wollen wir die gute Jugendarbeit des Vereins unterstützen.“ Waldecker selbst kann auf eine erfolgreiche Karriere als Fußballer auch in höheren Ligen zurückblicken. Bevor er die Fußballschuhe an den Nagel hängte, war er auch für die Viernheimer am Ball. JR