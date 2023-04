Unterstützung für Gründer

Viernheim. Die nächste Existenzgründer-Beratung der Stadt Viernheim und der Wirtschaftsförderung Bergstraße findet am Mittwoch, 19. April, statt. Sie wird in Präsenz, per Videokonferenz oder Telefon abgehalten. Das kostenlose Angebot richtet sich an Viernheimer Einwohnerinnen und Einwohner, die sich in der Stadt oder der Umgebung selbstständig machen wollen. Beratung gibt es aber auch für Menschen, die in der Umgebung wohnen und deren künftiges Unternehmen seinen Sitz in Viernheim haben soll.

Bei den Gesprächen wird beispielsweise auf folgende Aspekte eingegangen: Qualifikation des Gründers, Geschäftsidee und Markt, Firmen- und Markenname, Patente, Lizenzen und Zulassungen sowie Zeitplan zur Realisierung und Rechtsform des neuen Unternehmens. Aber auch Standort, Räumlichkeiten, Fördermittel, Finanzierung, Erstellung eines Businessplans und Vorbereitung auf Gespräche mit Banken und Finanziers gehören dazu. Eine Anmeldung für die Beratung ist erforderlich unter Telefon 06204/98 83 43 oder per E-Mail an ASchwarz@viernheim.de. red